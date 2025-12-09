◇スポーツニッポンフォーラム制定「FOR ALL 2025」（2025年12月8日）

スポーツニッポンフォーラム制定「FOR ALL 2025」の表彰式が8日、東京都文京区の東京ドームホテルで開催された。グランプリにはゴルフのAIG全英女子オープンを制した山下美夢有（24＝花王）と、車いすテニス男子で全米オープンを制し、生涯ゴールデンスラムを達成した小田凱人（19＝東海理化）、特別賞には陸上世界選手権東京大会男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド（23＝JAL）が選出された。副賞として山下と小田に100万円、村竹に50万円が贈られた。

2年前の特別賞受賞時はワインレッドのダブルのスーツで登場した小田。今年は「夏に新調した」という落ち着きある茶色のスーツで決め、グランプリ受賞の栄に浴した。「本当に全力を出し切れた1年になった。全米はあの時（24年パリ・パラリンピック）の自分を超えた試合をできたと思う」。受賞スピーチで激闘を振り返り、大きな拍手を浴びた。

今シーズンも圧倒的なパフォーマンスだった。1月の全豪オープンこそ準優勝にとどまったが、全仏は3連覇、ウィンブルドンは2年ぶり2度目の制覇を果たし、9月の全米オープンへ。迎えた決勝、フェルナンデス（アルゼンチン）との対戦はフルセットの末、計4度のチャンピオンシップポイントをしのいで勝利。「よく勝ったなと思う」と話した。

早くも次のシーズンは1カ月後に迫る。目標は「まだ達成していない年間グランドスラム」と話す一方、「それ以外の抽象的な何かを成し遂げたい」とも話す。例えばサーブで200キロを出すこと。現在の最高速度は174キロだが「“200キロ出ます”と言えば分かりやすい」。健常者の男子レベルに達することで、もっと車いすテニスに注目を集める。

22年4月に国内最年少の15歳11カ月20日でプロ転向。23年の全仏で4大大会初制覇を果たし、早くも通算7勝を挙げた。「歴代で見ても強い選手が一番たくさんいる」という2020年代の車いすテニス界。100年後の人々に「車いすテニス界の歴史が2020年代に変わったな、と言われるように」と時代をつくる野望も語った。

来年は地元愛知でアジア・パラも開かれる。「年間グランドスラムを獲って、凱旋試合になるように。無敗で終えたい」。小田は26年も、コートで凱（かちどき）を上げ続ける。

◇小田 凱人（おだ・ときと）2006年（平18）5月8日生まれ、愛知県一宮市出身の19歳。9歳で左股関節に骨肉腫が見つかりサッカーから車いすテニスに転向。20年に18歳以下の世界一決定戦「世界ジュニアマスターズ」に14歳で出場してシングルスとダブルスで2冠。22年4月28日に車いすテニス国内最年少の15歳11カ月20日でプロ転向。22年全仏で4大大会デビューし、翌年同大会で4大大会初優勝。24年パリ・パラリンピックはシングルスで金メダル。今年9月の全米オープンを制し、生涯ゴールデンスラムを達成した。4大大会通算7勝。1メートル75。左利き。