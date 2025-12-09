◇スポーツニッポンフォーラム制定「FOR ALL 2025」（2025年12月8日）

スポーツニッポンフォーラム制定「FOR ALL 2025」の表彰式が8日、東京都文京区の東京ドームホテルで開催された。グランプリにはゴルフのAIG全英女子オープンを制した山下美夢有（24＝花王）と、車いすテニス男子で全米オープンを制し、生涯ゴールデンスラムを達成した小田凱人（19＝東海理化）、特別賞には陸上世界選手権東京大会男子110メートル障害5位入賞の村竹ラシッド（23＝JAL）が選出された。副賞として山下と小田に100万円、村竹に50万円が贈られた。

国立を沸かせた村竹が、特別賞を手にした。8月に男子110メートル障害で日本人初の13秒切りとなる12秒92をマークしながら、世界選手権では表彰台に0秒06及ばず5位。「何が足りなかったんだろう」と人目をはばからずに号泣する姿が国民の胸を打った。

村竹は「このような賞を頂けて、大変光栄に思っています。今年最大の成果は12秒台を出したこと」と喜び、世界選手権については「メダルを目指して挑んで、5位という結果に終わった。パリ五輪に続いて入賞はできたが、正直全く満足していない。まだまだ上に行けると思っている」と振り返った。

来年9月には新設の世界アルティメット選手権（ブダペスト）が開催され、その直後に愛知・名古屋アジア大会が待つ。新たな世界舞台では「3位を目標に取り組んでいる」とし「アジア大会は絶対優勝しないといけない立場」と五輪、世界選手権のファイナリストとしての自覚を込めた。

伝説的な記録にも挑戦する。「アジア記録を更新したい」と言い、04年アテネ五輪、07年世界選手権など多くのタイトルを総なめにした「アジアの昇り竜」こと劉翔が06年に出した12秒88超えも視野に入れた。その記録まであと0秒04。「来年に絶対というわけではないが、長い時間をかけて出したい」と意欲を見せた。

まだ社会人2年目の23歳。27年世界選手権北京大会、28年ロサンゼルス五輪での「メダル」へ、新たな計画が進む。今オフの練習状況については「シークレットです。いろいろ取り組んでいることがある」と明かす。来季もダイヤモンドリーグなど海外試合を転戦する意向。「そこで戦えないと世界大会で勝てない」。若きハードラーが、次へ視線を向けた。

◇村竹 ラシッド（むらたけ・らしっど）2002年（平14）2月6日生まれ、千葉県松戸市出身の23歳。トーゴ人の父と日本人の母の間に生まれる。小学5年で陸上を始め、中学から110メートル障害を専門に。松戸国際高から順大を経て、24年JAL入社。高3時に全国高校総体を制し、順大4年の23年9月に日本タイ記録の13秒04をマーク。24年パリ五輪は短距離種目での五輪日本勢最高順位となる5位。趣味は競馬。1メートル79。