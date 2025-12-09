◇スポーツニッポンフォーラム制定「FOR ALL 2025」（2025年12月8日）

表彰式では、参院議員で日本オリンピック委員会の橋本聖子会長（61）が来賓あいさつ。公務の本会議後に会場に駆けつけ「スポニチさんには私が現役の頃から可愛がっていただいた」と笑顔。自身について「6年ぶりにJOCに戻り、会長になった。スポーツの原点に戻りたいという思いがあった」と語り、スポーツを通した平和活動実現への熱い気持ちを明かした。

壇上では、受賞者とがっちり握手。「ラシッドさん、世界陸上を拝見し、コメントにも感動した。競馬好きと聞いているが、私の実家は北海道で競走馬の生産牧場をしている」と話して沸かせた。山下には「どうしてあの凄いショットが生まれるのか。今度教えてほしい」と語った。

≪小林浩美会長が山下美夢有を称賛≫懇親会では日本女子プロゴルフ協会の小林浩美会長（62）が祝辞。山下の活躍について「米ツアーに参戦した1年目からメジャーで優勝。本当になかなかできない偉業を達成した。日本での力をそのまま出し、米国ツアーで培った強さを乗っけて、さらに強さを増している」と称賛した。そして、会場に向け「女子ゴルフならびにたくさんのスポーツを応援してくださっている。皆さんに、選手が強くなる環境をいただいている。これからも引き続き、よろしくお願いします」と話して拍手を浴びた。