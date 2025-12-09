「オランダ代表への警告だ」怪我から復帰の日本代表アタッカーも今季初ゴールで存在感！「何かが起こるかもしれない。Ｗ杯への希望は捨てない」【現地発】
12月５日のワールドカップ組分け抽選会の結果、日本は来年６月14日、アメリカ・ダラスでオランダと対戦することになった。そして６日には上田綺世（フェイエノールト）が４ゴール、翌７日には塩貝健人（NEC）と三戸舜介（スパルタ）がゴールを決め、「今週のオランダサッカー界はまさに『日本週間』。第15節の29ゴール中、日本人選手たちが20％を超すゴールを決めました。これはまさにオランダ代表に対する警告です」と現地のサッカー番組に言わしめた。
怪我により３か月、戦線から離脱した三戸にとっては待望の今季初ゴールだった。NAC戦の26分、味方のスルーパスから抜け出した三戸は、相手DFを切り替えしでかわすと、GKのポジションと構えを確認してから、冷静にゴール右隅へシュートを流し込んだ。後半、防戦一方に回ったスパルタだったが、スパルタは全員、身体を張った守備で凌ぎ、１対０で逃げ切った。
「今日が復帰４戦目。結果を出したい気持ちがあり、ここ２試合、得点するチャンスはかなりあったんですが、決め切れなかった。チームメイトは『得点のチャンスがあるのは良いこと。次だ、次！』と言ってくれました。だから今日、ゴールを決めることができて良かった。これが気持ちの面。ゴールシーンを振り返ると、最初はトラップして打とうかなと思ったんですけれど、相手DFの勢いを見て、『滑ってきそうだから、切り替えしたらフリーになる』と思いました。あとは落ち着いて決めるだけでした」
徐々に出場時間を伸ばしていき、NAC戦では89分間もプレーした。NEC戦でのバイタルエリアからの力のこもったシュート、狭いスペースでのドリブルから放ったシュート、そしてNAC戦でのスピード、視野、テクニックが合わさったゴール。三戸のコンディションとプレーのフィーリングは完全に戻ったようだ。
三戸が膝を痛めたのは第２節、８月17日のユトレヒト戦。序盤から軽やかな動きを見せいていた三戸が右のポケットを突こうとしたとき、トラップが大きくなりDFと交錯して倒された。痛そうな顔をしながら、三戸はプレーを続行したが、21分、自陣左サイドライン際でパスを出したあと、自ら交代を要求。そのとき、彼は手でピッチを叩きながら悔しがっていた。
「相手とぶつかった瞬間なのか、地面に落ちた瞬間なのか、分かりませんが、そこで膝を痛めました。それからプレーを一度、続けました。膝の負傷は初めてだったので、どういうものか分からず打撲だと思いました。最初は痛かったんですが、冷やしたら痛みが抜けていったので行けると思ったんですが、力が入らないし痛かった。最後にボールを蹴った瞬間、『ダメだ』と思った」
手術を必要とする怪我ではなかったが、痛みがあったので日本のJISS（国立スポーツ科学センター）で３週間リハビリした。
「自分としては今シーズン前に日本代表に入り、そこでちょっと自信が付いた部分もあった（注：三戸はインドネシア戦で鎌田大地のゴールをアシスト）。『ここからだ』というときに怪我してしまったので、やっぱり悔しいなという思いがありましたが、怪我をしたことで気持ちの整理ができたというか、リラックスできました。チームのことも俯瞰して客観的によく見ることができました。焦りは無かったというか『ここからやればいい』という気持ちでした』
――「リラックスできた」というのはちょっと意外でした。もっとピリピリしていたのかなと想像してました。
「日本に帰ったのは、日本語でリハビリしたかったというのもありますが、『ちょっと思い詰めていたところがあったのかな』と感じたこともあり、一旦、日本に帰ってマインドセットしたというところもありました」
