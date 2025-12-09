Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡ÖÃË¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤ÃË¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÃË¤À¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡11·î27Æü¤¬°¦ÃÎ¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô½Ð¿È¤ÎÂçµ×ÊÝ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Í¡¢¥É¥é¥¥Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡È1ÈÖÅÄÈø¤¬ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ¡¢2ÈÖÊ¿Ìî¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡É¡È¥²¡¼¥ê¡¼¡¢¥²¡¼¥ê¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿»þÂå¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÂå¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢82Ç¯¡ÖÇ³¤¨¤è¥É¥é¥´¥ó¥º!¡×¤Î²Î»ì¤ä¡¢86Ç¯¤ËÍèÆü¤·¡¢3Ç¯´ÖÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥ì¡¼¥·¥Ã¥ÁÆâÌî¼ê¤Î±þ±ç²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ±Ìî´ÆÆÄ¤âÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¡£»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¤¹¤´¤¤ÃË¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤Æ¡×¤È¤·¡ÖÀÎ¤Ï¤µ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤¦¤ï¡Á¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤µ¡¢ÍðÆ®¡£À±Ìî¤µ¤ó¤È¤«¤¬·ë¹½ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤ì¸«¤ÆÃË¤À¤Ê¤¢¡¢ÃË¡¦À±ÌîÀç°ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2018Ç¯1·î¤Ëç¹Â¡¡Ê¤¹¤¤¤¾¤¦¡Ë¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿À±ÌîÀç°ì»á¡ÊµýÇ¯70¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ³¤¨¤ëÃË¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ê¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÃæÆü°ì¶Ú¤Ç146¾¡¡£¡ÖÆ®¾¡×¤È¤·¤Æ¤Ï1181¾¡¤òµó¤²¡¢ÃæÆü¡¢ºå¿À¡¢³ÚÅ·¤ò·×4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£