最大震度6強を観測した青森県など、東北と北海道は今日9日午前5時現在も津波注意報報が継続されています。このあとも日本海側を中心に雪が降り、寒さが続きます。安全な場所で、できる限りの暖をとりながら過ごしてください。

所々で雪 最高気温は八戸で5℃予想

今日9日は冬型の気圧配置となっており、上空には寒気が流れ込んでいます。東北や北海道では、昨夜から冷え込みが強まっています。昨日8日午後11時15分ごろに発生した青森県東方沖を震源とする地震では、青森県八戸市で震度6強を観測。日中も寒さが続くので、できる限りの暖をとりながら、お過ごしください。停電している所では、重ね着する、新聞紙を巻きつける、大きなビニール袋を被るなど対策の方法があります。





午前4時現在の気温は、青森県八戸市で2.0℃、岩手県盛岡市で2.6℃、北海道函館市で0.6℃となっています。気温は朝からあまり上がらず、最高気温は八戸と盛岡で5℃、函館で2℃の予想です。東北と北海道の日本海側は断続的に雪が降り、太平洋側も内陸や山沿いを中心に雪雲が流れ込んでくるでしょう。冷たい風も吹いて、夜は再び冷え込みそうです。

津波に注意

津波警報から津波注意報に切り替わりましたが、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県では、海や川には近づかないようにしてください。



午前3時53分までの最大波

浜中町霧多布港0.1m

釧路 0.2m

浦河 0.5m

十勝港 0.3m

えりも町庶野 0.3m

苫小牧西港 0.3m

苫小牧東港 0.2m

白老港 0.2m

渡島森港 0.1m

函館 0.2m

むつ小川原港 0.4m

八戸港 0.4m

久慈港 0.7m

宮古 0.2m

釜石 0.2m

大船渡 0.2m

石巻市鮎川 0.2m

仙台港 0.2m

相馬 0.2m