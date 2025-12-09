巨人・井上温大投手（２４）が８日、逆襲へ肉体改造に着手していることを明かした。今季は２０登板で４勝８敗、防御率３・７０と苦戦。「今はウェート（トレーニング）を主にやりながらです。筋肉量を上げたい」とフィジカル強化に注力していることを説明した。

１０月中旬にトレーニングの量と強度を上げることを決断。「エンジンを」と、投球に必要な土台を大きく、強くすることを目指している。スクワットやダンベルプレスなどで徹底強化。肩周りの筋トレにも初挑戦している。食事面も「焼きおにぎりで間食を多くしたり、プロテインやグルタミンを摂取」と改革中。すでに体重はシーズン終了から約４キロ増の８６キロに到達した。

もちろん、ただ体を大きくするわけではない。鍛えて食べてマッチョ化した上で、野球につなげることが重要。「毎日投げながら、並行してやっていければ」。鍛錬に励みつつ、強化した肉体を生かして投球の向上を図る。

発奮材料もある。米大リーグ・オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）が１１月２９日のトークショーで期待の投手として井上の名前を挙げた。記事などで見聞きし、「気にかけてもらえるのはうれしいし、光栄。活躍できるように」と奮起を誓う。尊敬する先輩からの期待が巻き返しの原動力になる。

９月に不振で登録抹消された後に左肘痛を発症していたが、回復。この日はＧ球場のブルペンで６０球を投じた。「痛みはない。順調にできてます」。スケールアップしたボディーで、先発の柱へと進化を遂げる。（宮内 孝太）