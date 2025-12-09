労働組合・日本プロ野球選手会は８日、大阪市内で定期大会を開き、新会長としてソフトバンクの近藤健介外野手（３２）を承認した。任期は１年。２１年に就任した広島の会沢翼会長（３７）は退任する。また、新たに専任の副会長２人を執行部に置き、規約改訂でＮＰＢとの交渉力強化を図る。

副会長には西武の源田壮亮内野手（３２）、巨人の松本剛外野手（３２）が就任。各球団の選手会長が副会長を兼ねていた体制を改め、少数精鋭で当事者意識を高めて、執行部の色を濃く映し出す狙い。近藤新会長は「選手が表に立ってしっかりと選手の意見を交渉していく。３人でいいプロ野球になるように努めていきたい」と所信表明した。

今後の課題として、ＦＡ権取得期間の短縮を求めた保留制度問題、誹謗（ひぼう）中傷対策や審判員の待遇改善などに取り組む。執行部３人が主体となってＮＰＢとの協議や、交渉に直接参加する機会を増やしていく。森事務局長は「調整は事務方が、労使交渉は選手が出席して意見を伝える。住み分けがあってもいい」と選手主体の体制移行を目指す。また、一般社団法人選手会の理事長も巨人の丸佳浩外野手（３６）から、広島の大瀬良大地投手（３４）に交代することが承認された。