ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０００万増の８０００万円でサインした（金額は推定）。移籍２年目の来季は先発に専念すると明かし、「１８０イニングは投げたい」と宣言した。来季は開幕２カード目が阪神戦（京セラ）。ローテ入りすれば、今季独走Ｖを許した古巣との初対戦が実現する可能性もある。強敵の打倒へ向けて、先発の柱を担う決意を示した。

藤浪は冷静に移籍１年目を振り返った。「途中からの加入だったのでバタバタした面はあったんですけど、最後の方はあまり貢献できなかった。その辺は悔しいシーズンだった」。７月に米球界から３年ぶりに、ＮＰＢ復帰してＤｅＮＡに入団。６試合で１勝、防御率４・０９だった。ＣＳでは救援起用に備えたものの登板機会はなく、じくじたる思いをにじませた。

来季は先発に専念する。本人の希望と球団の方針が合致した形だが、こだわるのは投球回数。「２００イニングと言いたいところなんですけど、現代野球ではなかなか厳しい。１８０くらいを目標にして、それくらい投げられれば、いい数字もついてくる」と具体的な目標を描いた。先発陣はケイ、バウアーがチームを去り、ジャクソンも退団の可能性があるだけに、ローテの柱となる覚悟はできている。

チームは今季２位ながら、優勝した阪神に１３ゲーム離された。「これだけ差が開くようなチームじゃない。ちょっとした勢いとか、ちょっとしたこと、流れだとかそういうことだと思う」と自チームを藤浪なりに分析。「スタートダッシュを切るのは大事」とシーズン序盤からの滑り出しへ、そのピースとなる。

来季は開幕２カード目は阪神戦だ。ローテ入りすれば、今季は一度もなかった古巣との対戦も視野に入る。「投げられればいいなとは思います」とクールに対応。おのずと注目が集まるであろう来季へ、口元を引き締めた。