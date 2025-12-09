阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）の打撃フォームを、本紙評論家の関本賢太郎氏（47）が分析した。関本氏は（1）頭の位置、足の幅が変わらず、上下左右に軸がぶれない一連のフォーム（2）ラインにバットを入れる技術の高さ――の主に2点からミート率が高く、選球眼も良く、右方向にも長打が打てる好打者と評価。同タイプの打者として内川聖一氏（元ソフトバンクなど）、今岡真訪氏（元阪神など＝現役時代の登録名は誠）を挙げた。加えて打順については「3番」に適性を見いだした。（取材・構成＝惟任 貴信）

関本氏は立石の連続写真に目を通すなり、「完璧やな」とうなずいた。そして「本塁打を打った写真だからというのもあるけど、打撃コーチが触るところがない」と続けた。まず注目したのは、上下しない頭の位置と変わらない足の幅だった。

関本氏 まず目を引いたのは、頭の位置が変わらない点。＜1＞〜＜12＞まで全部同じ。目線が動かないからボールも動かず、捉えやすくなるからミート率向上につながる。＜1＞の構えた時の足の幅と、＜6＞の大きく踏み込んだ時のステップ幅が、そこまで変わらない点もいい。目線の位置とステップ幅というのは連動しており、当然、構えた時の足の幅より、踏み出した時の方が幅が広くなると頭の位置は下がる。だが立石選手の場合は、上下にも前後にも動きがないことが分かる。必要以上に自分からボールに寄っていくこともないから、速いボールにも対応できる。上下左右に動かず、反動に頼らないこのフォームは体の強さがないとできない。それで飛ばせる能力、技術を持っているのは凄いのひと言だ。

バットの使い方、フォロースルーの大きさにも太鼓判を押した。

関本氏 ＜5＞〜＜6＞あたりでバットが後頭部に入ってスタンバイができており、＜6＞〜＜7＞の時点でもうラインにバットが入ってきている。ボールのラインに入れるのがうまく、線でボールを捉えるのにたけている。＜9＞〜＜11＞のフォロースルーの大きさも素晴らしい。ボールをバットに乗せて、右に運べている。

では欠点はないのか。繰り返し尋ねると、強いて一点を挙げた。

関本氏 ＜8＞の右足の爪先が、インパクト前に少し浮いていることくらいだろうか。ここの蹴りがもっと強くなれば、さらに打球が飛ぶ。だが、大きな欠点ではない。

現時点で、ほぼ完全無欠といえる打撃フォーム。そこから関本氏は、同タイプとして2人の名を挙げた。

関本氏 連続写真を見て、パッと頭に浮かんだのは内川聖一さんと今岡誠さん。構えの感じや、タイミングの取り方が似ている。構えた時の＜1＞〜＜3＞にかけては、内川さんに似ている。理想像は広角に長打が打てて、打率を残せて、選球眼もいい打者だが、そのタイプとしては今岡さんのイメージも思い浮かぶ。パワーのある好打者。最終的な終着点は、2人のような打者になることだろう。

打順については3番への適性に言及した。

関本氏 右方向に長打が打てる右打者。今のチームでいえば3番タイプだろう。1、2番が足が速く、出塁すれば、相手投手の攻めは外角中心になる。そこで右に長打も打てる選手を置くことができれば、言うことなしだ。加えて重圧の少ないところでノビノビ打たせて育てる意味でも、後ろに佐藤輝、森下、大山がいる3番の方がいい。

賛辞のオンパレードの最後。関本氏は「来季の開幕スタメンに名を連ねても、全く違和感はない。それどころか、打線に入れたくなる選手」と締めた。球団初のセ界連覇を狙う猛虎打線に、最強のワンピースが加わる。

≪22年ドラ１の森下よりも「穴ない」≫

◯…関本氏は、3年前に本紙企画で分析した22年ドラフト1位・森下と立石を比較もし「パワーは森下の方があるかもしれないが、森下が入ってきた時より穴が少ない。現役のチームを代表する右打者である森下や大山とはタイプが違い、プルヒッターではない」と評した。続けて「普通にやれたら打率は残せるだろう。1年目からいきなり3割もあるかもしれない。それくらい完成されている」と絶賛。1年目の森下は94試合の出場で打率・237、10本塁打、41打点だったが、立石はどれだけの数字を残すのか、今から楽しみだ。