ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ù¡¡¡ÈÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¥È¡¼¥¯½Ñ¡ÉµÛ¼ý¡¡¥¥ì¥¥ìÏÃ½Ñ¤Ë¿·Áª¼ê²ñÄ¹¶Ã¤¡ÖËÜÅö¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¬À¨¤¤¤Ê¡×
¡¡ÆÃÅùÀÊ¤Ç¡¢¡ÈÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¥È¡¼¥¯½Ñ¡É¤òµÛ¼ý¤·¤¿¡£Â¼¾å¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¡¡¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºSP¡¡2025¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¡£ÂÇ¼Ô¤ËÅêµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤3´§±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢MC¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤Î¥¥ì¥¥ì¤ÎÏÃ½Ñ¤Ë¤Ï¿´¤òÂÇ¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö²ó¤·¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤«¤éÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë±¦ÏÓ¡£Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤ò´Ö¶á¤Ç³Ø¤Öµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¬À¨¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÈËÜ¶È¡É¤Ç¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤âÆ±¶¿¡¦¶áËÜ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹±Îã¤Î¡ÖÃ¸Ï©Åç¼«¼ç¥È¥ì¡×¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£ºò¥ª¥Õ¤ÏÀèÇÚ¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò²þÎÉ¡£¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÈÃ¸Ï©Åç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤ÇÅêµå¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢º£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡Ö°Õ¸«¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤«¤éÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£¶áËÜ¤È¤Î¶ËÈë¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎºÍÌÚ¤È¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î14¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤Çº£µ¨°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¡£À¨¤ß¤òÁý¤·¤¿Åêµå¤È¡¢Ëá¤¤ò¤«¤±¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢Íèµ¨¤âÀ»ÃÏ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡û¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç26Ç¯1·î18Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡¡¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¡¡¥È¡¼¥¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºSP¡¡2025¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë¡¢ºå¿À¤«¤é¤Ï´äºê¡¢ºäËÜ¡¢Â¼¾å¤Î3Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤È·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£´äºê¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¤¤ä¡¢¡ÊÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÎÂè°ìÀ¼¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¡Ä¤È¡×¤È½¼¼Â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£