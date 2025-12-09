ＡＫＢ４８が８日、結成２０周年を迎えた。同日、ＡＫＢ４８劇場でプロデューサーの秋元康氏（６７）とＯＧの高橋みなみ（３４）、指原莉乃（３３）、総監督の倉野尾成美（２５）、小栗有以（２３）、伊藤百花（２２）が取材に応じ、思いを語った。

２０周年という節目の時。４〜７日までは日本武道館で４日間６公演を開催し、レジェンドＯＧと一体となってコンサートを作り上げ、チケットは完売で４万８０００人を動員した。

ＯＧとの共演を経験した小栗は「今のＡＫＢとあの頃のＡＫＢの違いを取材でも言っていたけど、どう違うということが明確には分からなくて。でも実際ステージに立って、しっかり肌で感じた時に『あ、ここが自分たちに足りなかったんだ』というのを感じた」と涙を流して打ち明けた。続けて「だから、自分たちの課題が明確に見えた。でも（大島）優子さんからも直接『今のＡＫＢは今のＡＫＢだから型にはまらないで自由にやっていいんだよ』と言っていただいた」と背中を押されたことを明かした。

小栗は、過去３度シングル表題曲でセンターを務めた。ＯＧらも参加した２０周年記念シングルとして８月に発売した６６枚目シングル「Ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」でもセンターに選ばれるなど、今のグループをけん引している。だからこそ、熱い思いはあふれ続け「卒業生の皆さんと一緒にできた経験を無駄にせずに力に変えて…」と涙で言葉に詰まりながら決意を語った。

今回、ともにステージに立ったＯＧの指原は「ダブルアンコールはすごくかっこよかった。かっこよかったからこそ、最後に『ついてこい』くらいの感じの全員強気になってほしい。みんなかわいいし、みんなパフォーマンスもいいのに会ったら、みんなが全然自信がなくてびっくりして」と印象を明かした。その上で「そこがかわいらしいところでもあるけど、ゴリゴリのあの頃のギラギラ感を個々の性格にもそれが入ってくるとより熱いグループになるのではないかと思う」とアドバイスも送った。

さらに指原は「昔、秋元さんにエンターテインメントは汗をかかないとダメだと言われた。新しいことを覚えたりとか、挑戦に意味がある。みんなにも汗をかく、大人に言われたことだけをやるのではなくて、そういうのがあるとより昔のギラギラ感が」と自身の考えを語った。

初代総監督の高橋も「（現役メンバーは）本当にいい子たちでパフォーマンス力も高くて最高。だからもっと自分に自信を持ってほしいし、自信を持った上でやっぱりこうした方がよく見えるとか、提案しちゃった方がいい」と助言。「あの時代はみんなそうだった。ともちん（板野友美）が勝手に茶髪に染めるとか。自分がこの方がいいと押し通す力はそれはわがままではなくて、すてきな意見。わがままではなくて意志を持った意見を通した方がいい」とグループの過去の経験も伝えた。

秋元氏は「板野が茶髪にしてきた時は大問題になりました。でも俺がいいと板野は。なぜならクラスには必ずそういう人が一人はいるのよ。そういう意味では板野がその役目をやればよかった」と振り返った。

その上で「昔のメンバー、たかみなも指原もみんな落ちこぼれなんですよ。だから落ちこぼれで、だけど夢に向かって行こうという力が落ちこぼれていた分あった。だけど、たぶん、現役メンバーはＡＫＢ４８という確固たるものにオーディションで合格したところで一段落しちゃっている。だから、もっと本当は底力があるはずだと思うし、個性もあると思うけど、やっぱり自分たちのイメージを大切にしすぎていると思う。初期メンバーはそのイメージがない。何をするか分かんないまま来ているわけだから。だから一番危険なのは『ＡＫＢらしさ』というのが一番よくない。だって、ＡＫＢらしさをずっと踏襲していたら、変わらない。だからＡＫＢらしさなんて今のメンバーが私たちがＡＫＢらしさなんですと思えばいい」と倉野尾や小栗らに言葉を送った。

さらに、指原と同調するように秋元氏は「たかみなは、スタッフにも『ふざけんなよ』といつもぶつかっていた。ぶつかっていたところがエネルギーだった。でも（今は）みんないい子だからスタッフに言われたらそうするし、メンバー同士も仲がいいし、でもそこにぶつからないと新しいことは生まれない」と強調した。

武道館のライブ内では２月発売の新シングルで１９期生の伊藤百花（２２）がセンターに選ばれたことがサプライズ発表された。４月３〜５日には代々木競技場第一体育館でのライブも決まった。倉野尾は「すごいものを見させてもらった感覚もある。私は悔しいという感情が一番強かった。現役だけでずっとやっていたら分からなかった感情を先輩方に教えていただいた」と現役メンバーそれぞれの心情にも変化があった。ＯＧに背中を押されたＡＫＢ４８は２１年目に進む。