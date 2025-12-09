ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¡¡ÖÆ£Â¼´ÆÆÄÂà¿ØÍ×µá½ñ¡×Á°¤ËÌÔ¸×º²¤Î·Ñ¾µÀÀ¤¦¡¡Îò»ËÅÁ¤¨¤ëÌòÌÜ¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤¬8Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤òË¬¤ì¤¿¡£1956Ç¯¡Ê¾¼31¡Ë¤Ëµ¯¤¤¿¡ÖÆ£Â¼ÉÙÈþÃË´ÆÆÄÇÓÀÍ»ö·ï¡×¤ÇÁª¼êÂ¦¤¬½Ð¤·¤¿¡ÖÂà¿ØÍ×µá½ñ¡×¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËµåÃÄ»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤Ð¤·¤ë¡È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°¦¡É¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î·Ñ¾µ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ï¤¢¤¹10Æü¤ËÁÏÀß90Ç¯¤Î¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹90Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÏ¢È½¾õ¡×¤ÎÅ¸¼¨¡£56Ç¯¤Î¡ÖÆ£Â¼ÉÙÈþÃË´ÆÆÄÇÓÀÍ»ö·ï¡×¤Ç¡¢Áª¼êÂ¦¤¬µåÃÄ¡¦ÅÅÅ´ËÜ¼Ò¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡ÖÂà¿ØÍ×µá½ñ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤·¤Ê¤¬¤é10Ê¬¶á¤¯¤½¤Î¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Ìó70Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Áª¼ê¤È´ÆÆÄ¤Î¾×ÆÍ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²ò¼á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤½¤ì¤À¤±¡ËËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÆ°Íð¤«¤éÃê½Ð¤Ç¤¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÜµ¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¥Á¡¼¥à¤ò»×¤¦¤æ¤¨¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ´¿·Þ¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤¹¤ë´Ø·¸À¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÁÈ¿¥¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¡×¤È¸½Âå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢±Êµ×·çÈÖ¥¾¡¼¥ó¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤¿¡£Æ£Â¼¤Î¡Ö10¡×¡¢Â¼»³¼Â¤Î¡Ö11¡×¡¢µÈÅÄµÁÃË¤Î¡Ö23¡×¡£3¿Í¤Î¸ùÀÓ¤Ë¼«Á³¤ÈÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤¿¡£Â¾¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÅ¸¼¨¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¡ÖÆ£Àîµå»ù¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¡£¤½¤ì¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë°ìÆü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤ÎÇ®¤µ¤ò¸«¤Æ¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ò°¦¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¢¶âËÜ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤½¤¦¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¼«¿È¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°é¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×
¡¡¼«¿È¤ò´Þ¤á¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹°¦¡×¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£90Ç¯¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Îò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ëÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«Éé¤¹¤ë¡£¡Öº£¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Í¥¾¡¤·¤ÆÎò»Ë´Û¤òË¬Ìä¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µåÃÄ»Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£¡Èµå»ùÎ®¡É¤Î¼êË¡¤Ç¡¢ÅÁÅý¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë