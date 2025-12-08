日経平均、90.07円高の「50,581.94円」で取引終了…主力の値がさ株が売られるも指数は底堅い【12月8日の国内株式市場概況】

2025年12月8日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

12月8日の日経平均株価は上昇して寄り付くも、その後すぐに前営業日比200円超下落するなど方向感乏しく、前日終値を挟んでもみ合う展開に。前日比90.07円高の50,581.94円で取引を終えました。ソフトバンクグループ〈9984〉やファーストリテイリング〈9983〉など主力の値がさ株に売りが出たことで上値は抑えられたものの、日経平均構成銘柄の騰落数は値上がりが177銘柄、値下がりが48銘柄、変わらずが0銘柄と、底堅さがみられます。

日経平均株価の寄与度上位は、フジクラ〈5803〉、コナミ〈9766〉、アドバンテスト〈6857〉、豊田通商〈8015〉、ディスコ〈6146〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、ソフトバンクグループ〈9984〉、ファーストリテイリング〈9983〉、イオン〈8267〉、リクルートホールディングス〈6098〉、レーザーテック〈6920〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は19億5,400万株、売買代金は5兆0,191.85億円となり、前日と比べて減少。

業種別では、非鉄金属、不動産業、建設業、卸売業、倉庫・運輸関連業などが上昇した一方、小売業、銀行業、その他製品、情報・通信、サービス業などが下落しました。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位がユー・エム・シー・エレクトロニクス〈6615〉で+80円（+22.54%）の435円、2位がフォーカスシステムズ〈4662〉で+308円（+16.77%）の2,145円、3位が日本新薬〈4516〉で+696円（+13.86%）の5,719円となりました。

一方下落率は、1位がダブル・スコープ〈6619〉で−14円（−7.00%）の186円、2位が大阪チタニウムテクノロジーズ〈5726〉で−145円（−6.93%）の1,947円、3位がイオン〈8267〉で−173円（−6.86%）の2,349円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは97銘柄、年初来安値を更新したのは13銘柄でした。