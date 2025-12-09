Á°ÅÄÆØ»Ò¤éOG»²²Ã¤Ç20¼þÇ¯ÂçÀ¹¶·¡¡30Ç¯ÌÜ¤âÂ¸Â³¤Ø¡ÄAKB48¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö²ÝÂê¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£¸Æü¡¢·à¾ì¥ª¡¼¥×¥ó£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì£²£°¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°¸ø±é¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤é£Ï£Ç¤¬½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï±þÊç»¦Åþ¤ÇÂ¨´°Çä¤·¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤Ï¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤À¡£½©¸µ¹¯Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬»Ø¸¶è½Çµ¤Ë£Á£Ë£Â³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤òÅÅ·â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£³£°¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¡¢¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£²£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£Á£Ë£Â£´£¸¡£¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅÄ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤é£±´üÀ¸£±£·¿Í¤â½¸·ë¤·¡¢¸½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±éÁ°¤Ë¤Ï¡¢½©¸µ»á¤¬·à¾ì¤òË¬¤ì¡¢¹â¶¶¡¢»Ø¸¶¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¢¾®·ªÍ°Ê¡¢°ËÆ£É´²Ö¤È¤È¤â¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½©¸µ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Öºî»ì¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿»Ø¸¶¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£´Æü¤«¤é£·Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï£´Æü´Ö£¶¸ø±é¤Ç£´Ëü£¸£°£°£°¿Í¤òÆ°°÷¡£¤À¤¬¡¢¸½Ìò¡¢£Ï£Ç¤é£²£´£²¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¡¢»Ø¸¶¤¬¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¿Ø¤«¤éÌä¤ï¤ì¤¿»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤Èà»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¤¡ªá¤¯¤é¤¤¶¯µ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î¥®¥é¥®¥é´¶¤Ï¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÀ³Ê¤Ë¥®¥é¥®¥é´¶¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤½¤Î¿¿°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½©¸µ»á¤â¡Ö¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÄó°Æ¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡££Á£Ë£Â¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ´í¸±¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡££Á£Ë£Â¤é¤·¤µ¤ò¤º¤Ã¤ÈÆ§½±¤·¤Æ¤¿¤é¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬£Á£Ë£Â¤é¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¼Ô¤Î¾®·ª¤Ï¡Öàº£¤Î£Á£Ë£Â¤È¤¢¤Î¤³¤í¤Î£Á£Ë£Â¤Î°ã¤¤á¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤éÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÌÜ¤«¤é¤ÏÎÞ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿·Ð¸³¤òÀäÂÐ¤Ë¥à¥À¤Ë¤»¤º¤ËÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Î£Á£Ë£Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£²£°£±£´Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¼Â¸½¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Â¨´°Çä¤·¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¹ç·×¤Ç£±£°Ëü¶á¤¤±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤«¤é¡ØÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ï³¤ì¤¿¤Û¤É¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÁ°ÅÄ¤äÂçÅç¤é£Ï£Ç¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿£Ï£Ç¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø£³£°Ç¯¤Ç²ñ¤¨¤¿¤é¡Ù¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¸Â³¤Ïº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤ÏÍèÇ¯£²·î£µÆü¤Ë£¶£·£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢£´·î¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç£³Æü´Ö¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½ºÑ¤ß¡££Ï£Ç¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£