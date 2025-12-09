Ãæ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤Ë·³È÷ÉÊ¤òÈ¯Ãí¡¡¡ÖÇ¼Æþ´ü¸Â2027Ç¯¡×¤ÏÂæÏÑ¿¯¹¶¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤«¡©
¡¡ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢ÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££¶Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ·³µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£°ì¿¨Â¨È¯¤Î´í¸±¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤Ë·³È÷ÉÊ¤òÈ¯Ãí¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Ç¼Æþ´ü¸Â¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤ÇÂæÏÑ¿¯¹¶¤Î½àÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÏÀïÆ®µ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ÏÆüËÜÂ¦¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤Ï£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤ÏÆ±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î»ö·ï¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬Ãæ¹ñ¤Î±é½¬¶è°è¤Ëµö²Ä¤Ê¤¯Æþ¤ê¡¢·³»ö³èÆ°¤òË¸³²¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡×¤ÏÀèÆü¡¢¥í¥·¥¢ÆâÉô¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤òÆþ¼ê¡£Ãæ¹ñ¤¬£²£°£²£²Ç¯°Ê¹ß¡¢Èó¸ø¼°¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥í¥·¥¢¤Î·³È÷ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤Î¶õÄòÉôÂâ¤Î¼ÂÀïÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤Î·ÀÌó¤ÎÇ¼Æþ´ü¸Â¤¬£²£°£²£·Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶ËÖÈ¯¤Î£±¤«·î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¶õÄòºîÀïÍÑ¤ÎÉð´ï¤ÈÁõ¹Ã¼Ö¤Î¹ØÆþ¤ò¥í¥·¥¢¤ËÂÇ¿Ç¡£¥í¥·¥¢¤ÎÏ¢Ë®·³»öµ»½Ñ¶¨ÎÏ¶É¤ÏÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÌó£³½µ´Ö¸å¡¢¥í¥·¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉð´ïÍ¢½Ð¤òÃ´¤¦¹ñ±Ä´ë¶È¥í¥¹¥Ü¥í¥ó¥¨¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¶õÃæÅê²¼¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÀï¼Ö¤ä³Æ¼ï¼ÖÎ¾¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡££±Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢·³¾¹»¤äËÉ±Ò¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½ÃÄ£´£°¿Í¤¬¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¤·¡¢Â¿¿ô¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¿··¿¶õÃæµëÌýµ¡¥¤¥ê¥å¡¼¥·¥ó£·£¸£Í¡½£¹£°£Á¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç²òÊü·³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¼Ô¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤âÍ×µá¡£¤µ¤é¤Ë¶õ¹ßÁõ¹ÃÊâÊ¼ÀïÆ®¼Ö£³£·Î¾¡¢ÂÐÀï¼ÖË¤£±£±Ìç¡¢Áõ¹ÃÊ¼°÷Í¢Á÷¼Ö£±£±Î¾¡¢»Ø´ø¼Ö£´Î¾¤Ê¤É¤âÈ¯Ãí¤·¡¢·ÀÌóÁí³Û¤ÏÌó£µ²¯£¸£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õÎÎ¸å¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï·³È÷ÉÊ¤òÀ¸»º¤·¡¢Ç¼Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·ÀÌó½ñ¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿´ü¸Â¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¡¼¥¦¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï°ÊÍè¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤éËÌµþ¤Ø¤È¤Ò¤½¤«¤ËÉð´ï¤¬Î®¤ì¤ë¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊóÆ»¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢£²£°£²£·Ç¯¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÂæÏÑÅý°ì¤òÈá´ê¤È¤¹¤ë½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Î£³´üÌÜ¤ÎÇ¤´ü¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÎÁÏÀß£±£°£°Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½¬»á¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³¤ËÂÐ¤·¡¢£²£°£²£·Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¿¯¹¶¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£É¬¤º¤·¤âà¿¯¹¶á¤¹¤ëÆüÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢à¿¯¹¶Ç½ÎÏ³ÍÆÀá¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÆüÉÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡ØÃæ¹ñ¤Ï£²£°£²£·Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤ÎÉðÎÏÅý°ì¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£