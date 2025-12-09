°æ¾å¾°Ìï 185cm¤Îà¥é¥¹¥Ü¥¹á¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤â½Ö»¦¤«¡Ä¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬Í½ÁÛ¡Ö£²¡¢£³¥é¥¦¥ó¥É¤Ç£Ë£Ï¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÆâÆ£Âç½õ»á¤¬¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆâÆ£Âç½õ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ç¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ÍèÇ¯£µ·î¤Ë¤Ï¡¢£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤È¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£×£Â£ÏÆ±µé²¦¼Ô¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬à¥é¥¹¥Ü¥¹á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆâÆ£»á¤Ï¡Ö°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡Ê¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤¬¡ËºÇÂç¤Î¶¯Å¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤Þ¤ºÇØ¤¬¹â¤¤¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡£¤â¤·°æ¾åÁª¼ê¤¬Àï¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÁêÅö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆñÅ¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¡Ê¥¨¥¹¥Ô¥Î¥µ¤Ï¡Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¼ê¿ô¤ò½Ð¤¹Áª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¡£Í×½êÍ×½ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÏÁÀ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤·¤é¶õ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¹¶Î¬Ë¡¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ê°æ¾å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¤â¡ËÁ´Á³ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¿¤·¤¿¤éÁá¤¤²ó¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ê¡£°æ¾åÁª¼ê¤ÎÁá¡¹£Ë£Ï¡Ê¾¡¤Á¡Ë¤À¤Ê¡££²¡¢£³¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤è¡×¤È¾¡ÇÔ¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£