¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤È¥Î¥ê¥¹¤Îà´í¸±¤Ê¥Ð¥È¥ëá¡Ä¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¸«²ò¡Ö»þ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤à¡×
¡¡£Æ£±º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡¢£·Æü¡Ë¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤È¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤È¤Î´Ö¤Çµ¯¤¤¿à´í¸±¤Ê¥Ð¥È¥ëá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£²£³¼þÌÜ¤Ë¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¥ê¥¹¤¬µÞÄÉ¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Î¾¼Ö¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³ÑÅÄ¤Ï¼ÖÂÎ¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¿ÊÏ©¤òºÉ¤´¤¦¤È·üÌ¿¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¡£¤¹¤ë¤È¥Î¥ê¥¹¤Ï¥¤¥óÂ¦¤«¤é¡¢¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Î°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ç³ÑÅÄ¤òÈ´¤µî¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÁÐÊý¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Âç»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¾¸å¤Ë£²¿Í¤È¤â¿³µÄÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÛÄê¤Ï¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£²ÅÙ°Ê¾å¤Î¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤Ë£µÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¡£°ìÊý¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î¥³¡¼¥¹³°¤Ç¤ÎÄÉ¤¤È´¤¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤Ë¤è¤ë´í¸±Áö¹Ô¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¤ª¤È¤¬¤á¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥È¥ë¤¬´í¸±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ºÛÄê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤äÉ¾ÏÀ²È¡¢¸µ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÂçÏÀÁè¤Ë¡£Í¾ÇÈ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ë»ØÎá¤ò½Ð¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸øÀµ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤À¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²æ¡¹¤ÏÁ´¤Æ¤ò¸Â³¦¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤¬¡¢¶¥µ»¤½¤Î¤â¤Î¤Ï³Î¼Â¤ËÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ï¸Â³¦¤Þ¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤à¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¥ê¥¹¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºÛÄê¤òµ¿Ìä»ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¿³È½ÃÄ¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤»Å»ö¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤ò»Ù»ý¤·¡¢¥é¥ó¥É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤â½ËÊ¡¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤â¥Á¡¼¥à¤â´í¸±¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£