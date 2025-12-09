¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¡à¸×Æ»á¤Þ¤¤¿Ê¤Ø³Ð¸ç¡ÖËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ÀÖ¤è¤ê¤âÇ»¤¤¡¢²«¿§¤È¹õ¤Î¡Ö¸×¤Î·ì¡×¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡½¡½¡£ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£¸Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ»ÔÆâ¤Î¡Ö¹Ã»Ò±àÎò»Ë´Û¡×¤òË¬Ìä¤·¡¢º£·î£´Æü¤«¤éÆ±´Û¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ£Â¼ÉÙÈþÃË´ÆÆÄÂà¿ØÍ×µá½ñ¡×¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤Û¤É¡¢Æ®ÁèËÜÇ½¤ä¥¨¥´¤¬¤à¤½Ð¤·¤À¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Îµå³¦¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿ÎáÏÂ¤Î¸×¾¤Ï¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤â¸ÉÆÈ¤Ç¸±¤·¤¤à¸×Æ»á¤ò¿Ê¤à³Ð¸ç¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¾õ¤Ï¡Ö½éÂå¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Æ£Â¼¤¬ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿£±£¹£µ£¶Ç¯¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»Ø´ø´±¤Î²òÇ¤¤òµá¤áµåÃÄ¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ï¢È½¾õ¡£¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¾¡ÊÅö»þ¡Ë¤À¤Ã¤¿¶âÅÄÀµÂÙ¤ÎÌ¾¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢µÈÅÄµÁÃË¡¢¾®»³ÀµÌÀ¤éÍÌ¾Áª¼ê¤ÎÌ¾¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Öºå¿À¤ª²ÈÁûÆ°¡×¤Î¸µÁÄ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë½ÐÍè»ö¤ò¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¡¹¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ëà°ìµé»ñÎÁá¤À¡£
¡¡Æ±½ñ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¢¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤â£²£°ºÐ¤Îº¢¡¢¸½Ìò¤Ç·ã¤·¤¤Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢ÀîÆ£¡Ê¹¬»°¡áÁ°£Ï£Â²ñÄ¹¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤ó¤ä¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤¬º£¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¹Ã»Ò±à¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Î¾×ÆÍ¤Ï¡ÖÅöÁ³É¬Í×¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤·¡¢»þ¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÃÇ¸À¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬»Å¤¨¤¿À±Ìî´ÆÆÄ¤ä²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î»ý¤Á¼ç¡£À±Ìî¤µ¤ó¤ÎÇ®¤µ¤ä²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ø¤Î°¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤â´¶²½¤µ¤ì¡¢·ì¤È¤Ê¤êÆù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶âËÜ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³Ð¸ç¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤â¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¤äµ¯ÍÑÊý¿Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤È²¿ÅÙ¤â¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÇÓÀÍ±¿Æ°¤Ê¤É¤ÇÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°¤¯¤·¤¿Æ£Â¼¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ºå¿ÀµåÃÄ¤È¤Ï°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¡¢¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ£·£·Ç¯¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó»þÂå·à¡Ö¿·É¬»¦»ÅÃÖ¿Í¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷À©ºî¡Ë¤Ë¸µÄù¡¦¸×Ìò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ºßÌî¤Ç³èÆ°¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¤¤Ä¤â°Î¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤ó¤ä¡ª¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÏ²Â®¤Î½ÕÃÄ¼£¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£¤â»î¹çÁ°¤Î¹Ã»Ò±à°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤ËÂ¤·¤²¤¯»Ñ¤ò¸½¤¹ÀîÆ£Á°£Ï£Â²ñÄ¹¤À¡£
¡¡½éÂå¥ß¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°áÈ¤ò·Ñ¤¤¤ÀÀîÆ£¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¸×¤ÎÎò»Ë¡×¤òÀâ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Â¾¤Ê¤é¤ÌÆ£Àî´ÆÆÄ¤À¡£Ì®¡¹¤ÈÎ®¤ìÂ³¤±¤ëÂç²Ï¤Î·ÏÉè¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£¸å¡¢Îò»Ë¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°¿Í´Ö¤Ï¡©¡¡º£¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤ò¼¨¤·¤¿¸½»Ø´ø´±¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÌò³ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢ËÍ¤¬¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ø¤ÎÂÅ¶¨¤¬²á¤®¤ì¤Ð¡Ö¤Ê¤ì¹ç¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤¬²á¤®¤ì¤Ð¡ÖÆÈºÛ¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬´ÆÆÄ¶È¤ÎÆñ¤·¤µ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ÉÆÈ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ø³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¿Ê¤à¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¾×ÆÍ¤Ê¤É¶²¤ì¤Ê¤¤¡£