¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û°Â°æ¿ðµª¤¬£²ÆüÌÜÏ¢¾¡¡¡ÍèÇ¯£±·î¤«¤é¤Ï£Á£±½é¾º³Ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°Â°æ¿ð´õ¡Ê£³£²¡á²¬»³¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ¡¢£²£Ò¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤éÆ»ÃæµÕÅ¾¤Ç£±Ãå¡¢£±£°£Ò¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£½ÐÂ´ó¤ê¤Î½®Â¤Ç´¶¿¨¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£¡Ö¶¥¤Ã¤¿»þ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤ë¤¬¡¢º£Àá¤Ï½éÆü£¶ÏÈ¤Ç£´Ãå¡¢£²ÆüÌÜ¤ÏÏ¢¾¡¤ÈÎ®¤ì¤âÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£¶¡¦£²£¸¤Ç£±·î¤«¤é¤Î£Á£±¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤ÎÌÄÌç¤Ç¤ÏºÇ½ªÆü¤ËÄËº¨¤Î£Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¼¹ß¥â¡¼¥É¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£Àá¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¡£