¡ÚÆôºê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÂç¹ºéµ¨¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼½é¤ÎÏ¢¾¡¡Ö¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸Àï¡¡Æôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¹ºéµ¨¡Ê£²£¶¡á¹áÀî¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£³£Ò¤Ç¥¤¥óÆ¨¤²¡¢£¹£Ò¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÁêËÀ¤Î£µ£¸¹æµ¡¤ÏÁ°Àá¡¢À¾ÌîÍºµ®¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¡£¡Ö½®¤ÎÊÖ¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¥á¥É¤âÎ©¤ÁÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£±£±·î¤Î½é½ÐÁö°ÊÍè¡¢Ï¢¾¡¤Ï½é¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤ò¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£