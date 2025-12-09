お笑い芸人の松尾アトム前派出所（47）が8日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。妻の名を明かし話題となっている。

「街行く人のお仕事を調査した件」のコーナーで、街頭インタビューした男性が松尾で「お仕事何されてますか？」と聞かれると「農家とお笑い芸人です」と語った。

この日はR-1グランプリの予選のため長野から来たとし「はっきり言って、ほとんどないんですよ。お笑いの仕事なんで。だから作っている作物をレギュラーと呼んでいる状態ですね。リンゴ、梨、ブルーベリー、ブドウ、プラム。レギュラー5本」と笑った。

また「かみさんが日本エレキテル連合の中野さんなんですよ。“いいじゃないの〜”“ダメよダメダメ”の“いいじゃないの〜”の方です」と、妻がお笑いコンビ「日本エレキテル連合」の中野聡子だと明かした。

「一緒に農業をやっているってことですか？」と聞かれると「一緒に農家やっていない、別居です。結婚も交際0日で結婚しましたから」と語り「交際0日で結婚して、別居だから。たまに俺、結婚してんのかなと思って、ウィキペディアで確認したりして」と笑っていた。

2人は20年1月に結婚。中野によると、以前から松尾の熱烈なアプローチを受けていたが交際には至らず。昨年大みそかに心境が変化し、その日のうちに結婚を提案してそのままゴールインした。「結婚に至るまでの一般的なプロセスを一切すっ飛ばした」という“交際0日婚”となった。