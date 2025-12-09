ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥらを輩出した、芸能プロダクション・アソビシステムによるプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」から、新たな９人組アイドルグループ「ＭＯＲＥ ＳＴＡＲ（モアスター）」がデビューすることが８日、分かった。デビュー曲「もっと、キラッと」が同日に配信リリースされ、１２日にＫアリーナ横浜で開催される「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＳＥＳＳＩＯＮ ｖｏｌ．１７」でデビューを迎える。

ＭＯＲＥ ＳＴＡＲの名には、未熟で未完成な９人が「もっと（ＭＯＲＥ）」成長し、「輝き・憧れ（ＳＴＡＲ）」の存在へなれるようにという思いが込められた。

メンバーは新井心菜（１６）、遠藤まりん（１８）、笹原なな花（１６）、鈴木花梨（１９）、高梨ゆな（２０）、中山こはく（１７）、萩田そら（２０）、森田あみ（１７）、山本るしあ（１８）で、平均年齢１７・８歳。全員が「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ． ＭＡＴＥＳ」出身で、先輩グループの輝きを間近で浴びながら成長してきた。

念願のデビュー決定に森田は「小さい頃からずっと憧れていた“アイドル”になることができて、心の底から幸せです！」と、新井も「個性あふれるだいすきな８人と活動できることが決まって、本当に幸せです」と喜びをあらわに。笹原は「『憧れから憧れられる存在』を目指して精いっぱい頑張ります！」と意気込んだ。

グループのコンセプトに「ＷＩＴＨ ＫＡＷＡＩＩ」を掲げ、ファンとともに９人の「ＫＡＷＡＩＩ」を探し、創り上げていくという。中山は「皆さんと一緒に成長してたくさんの夢をかなえたいです！」と呼びかけ、鈴木も「すてきなメンバー８人と沢山成長して沢山の人から愛されるアイドルを目指して頑張ります！」と声をそろえた。

デビュー曲「もっと、キラッと」は結成前の合宿でメンバー選考の課題曲だった。タイトルとグループ名がリンクしており、遠藤は「もっとキラッと輝けるよう、進化成長を止めないグループでいられるよう、大好きな８人とともに頑張ります！」と思いを込める。高梨も「歌やダンス、芸能活動共に１年生ですが、皆さまにとってのお星様のような存在になれるよう、走り続けます！」とさらなる輝きを誓った。

アイドルとしての第一歩を前に「世界中の人を幸せに、たくさんの人から愛されるグループを目指して、９人全員で切磋琢磨（せっさたくま）して頑張っていきたいと思います！！」と山本。萩田は「まだまだ未熟者ですが、これからの私たちに沢山期待してください！」と宣言してみせた。最前線で活躍する先輩に続く、９人だけの「ＫＡＷＡＩＩ」を創り上げる。

▽メンバーのプロフィルは次の通り。

◇新井心菜（あらい・ここな）２００８年１２月１８日生まれ、東京都出身。メンバーカラーはオレンジ。

◇遠藤まりん（えんどう・まりん）２００７年３月２９日生まれ、神奈川県出身。メンバーカラーは青。

◇笹原なな花（ささはら・ななか）２００９年７月７日生まれ、東京都出身。メンバーカラーは黄。

◇鈴木花梨（すずき・かりん）２００６年９月１０日生まれ、岡山県出身。メンバーカラーはミントグリーン。

◇高梨ゆな（たかなし・ゆな）２００５年９月１８日生まれ、千葉県出身。メンバーカラーは水色。

◇中山こはく（なかやま・こはく）２００８年７月３０日生まれ、神奈川県出身。メンバーカラーはシルバー。

◇萩田そら（はぎた・そら）２００５年８月１６日生まれ、神奈川県出身。メンバーカラーは紫。

◇森田あみ（もりた・あみ）２００８年２月６日生まれ、東京都出身。メンバーカラーはピンク。

◇山本るしあ（やまもと・るしあ）２００７年１０月１３日生まれ、北海道出身。メンバーカラーは赤。