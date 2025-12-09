¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡ÛÌÚ²¼æÆÂÀ¡¡£Ó¸å¼ê¤â¥¨¡¼¥¹µ¡¤ÎÄìÎÏÈ¯´ø¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡¡³¤¶Á²¦·èÄêÀï¡×¤Ï£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼æÆÂÀ¡Ê£³£´¡áÂçºå¡Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤Î£´£·¹æµ¡¤ò¶î¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç£µ¡¢£±Ãå¤Ï¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤Ãå¼è¤ê¤À¡£¤¿¤À¡¢£²ÆüÌÜ¤Î¥¤¥óÀï¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤êº´Æ£Íã¤Ë¥«¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¸·¤·¤¤Å¸³«¡£²¿¤È¤«Àè¥Þ¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¾è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¿®ÍÑ¤·¤ÆÈùÄ´À°¤À¤±¡×¤ÈÊ¢¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿åÌÌ¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¾å¤¬¤êÌÜ¤·¤«¤Ê¤¤¡£