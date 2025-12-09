フィッチは先週発表の世界経済見通しの中で、日銀が金融政策の正常化を進めるとの予想を背景に、円には一定の上昇余地があるとの見方を示した。その上で、ドル円については１６０円が重要な分岐点とし、最近の円安を受けて財務省が口先介入のトーンを強めていることにも言及した。



フィッチは、日銀が今月に追加利上げを実施する可能性が高いと見ている一方、タイミングは１月にずれ込む可能性もあるとも指摘。さらに「インフレ再加速の環境と円安を踏まえると、政策金利は２６年末に１．５０％へ到達すると見ているという。ただし、高市首相がより緩和的な政策を好んでいることから、リスクとしては、利上げ回数が減る方向に傾いているとも分析した。



USD/JPY 155.80 EUR/JPY 181.37

GBP/JPY 207.66 AUD/JPY 103.21



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト