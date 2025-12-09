巨人にＦＡ加入した松本剛外野手（３２）が８日、大阪市内でＳＳＫ社のプロスタッフ会議に参加。身も心も“巨人色”に染まって１４年ぶりの日本一に貢献する。

新天地に懸ける思いは「色」にも表れた。松本剛は来季に向けたＳＳＫ社との打ち合わせを終え、打撃用手袋やエルボーガードなどのカラーを一新すると明かした。長年、日本ハムの球団カラーである青中心の道具にこだわってきたが「白をベースに、赤を入れました。ジャイアンツカラーに合うよう赤色で。ユニホームにも合うように、と要望を出して作ってもらっています」と動き出した。

幼少期から生粋のＧ党。日々高まるモチベーションがこの日、さらに刺激された。西武・源田と選手会の副会長に就任。新会長は、高卒同期で同じＦＡ戦士のソフトバンク・近藤に決まった。若手時代からしのぎを削り、「超一流」と今も尊敬する球界屈指の左打者。最近プライベートで食事もし「感慨深いものがありますし、コンちゃんと一緒になって引っ張れるのはすごく光栄」と襟を正した。

近藤のいる王者ソフトバンクと、日本シリーズで対決することも新たな目標の一つ。「すごく楽しみでもあるし、対戦する時に僕も（同じ土俵で）勝負できるように。レギュラーとして出続けたいです」。身も心も“Ｇカラー”一色。チームのため働く覚悟で満ちている。（堀内 啓太）