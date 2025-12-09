巨人・戸郷翔征投手（２５）が８日、岡本和真内野手（２９）のバットを継承し、来季も“共闘”することを誓った。大阪市内で、契約を結ぶＳＳＫ社のプロスタッフ会議に出席。メジャー移籍を目指しポスティング申請中の主砲が今季使用していた相棒を引き継ぎ「そうなれれば一番」と大黒柱になると決意を示した。

ピッチャーの戸郷が「バット」の話で前のめりになった。来季使用するアイテムの会議を終えると、“商売道具”のグラブではなく、バットを大きく変えるプランを明かした。

「和真さんが茶色にしていたので、使っているバットをそのまま。僕の名前のバットは１本も作ってない。和真さんの名前が入っている方が良い」

これまで自身が愛用してきた同社製のものはグリップ部分が白木、ヘッド部分が黒の２色構成。新相棒に選んだのは、岡本が今季使用していたヘッド部分がブラウンのバットだった。型をマネるのではなく、岡本の名前が刻印された「岡本用」のバットをそのまま継承する。不動の４番は海を渡る可能性が高いが、魂を受け継いで共に戦う。

右腕にとって、４学年上の先輩はどんな存在だったのか。「ジャイアンツを、第一線で背負ってきた方。投手と野手で違うけど、言葉は多く語らない方ですけど、その中でもあれだけ引っ張ってくれた。ジャイアンツにとってすごく大きい人ですし、それだけの方。そうなりたいなと思うし、そうなれれば一番」。共にプレーした７年間で、大黒柱とは何かを背中で見せてもらった。

仕事を果たすため、岡本バットに力を借りる。１２勝した昨季は打者としても自己最多１６犠打。しかし今季は８勝。犠打数も７に減った。「打つ打たないも勝敗に関わってきますけど、それ以上にバントが一番大事。（投手でも）きっちりできるのがバントだと思う」。昨年４完投３完封のエースが今年は５年ぶりに完投ゼロ。２０先発のうち７回以上を投げたのも３度だけで、早い回で代打を送られる悔しさを味わった。

２２年から３年連続１７０回以上、昨季も１８０回で防御率１・９５とフル回転したが、今季は１１１回で同４・１４。「イニングを投げられる選手がチームに何人かいれば優勝につながる。全て、いい数字を残したい。和真さんではないけど、またそういうスターになるような選手がもっと出てこなければいけないとも思う。僕も危機感を感じてやっていかないといけない」。岡本パワーも宿して逆襲の８年目に臨む。（堀内 啓太）

◆岡本和真のバット ＳＳＫ社製の長さ３４インチ（８６・３６センチ）、重さ８８０グラムのバットを数年前から愛用。バランスはスラッガータイプの打者に多い「トップバランス」だが、バットコントロールも利くようバットの先端はくり抜いた仕様となっている。