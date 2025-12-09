阪神の村上頌樹投手（２７）と岩崎優投手（３４）と坂本誠志郎捕手（３２）が８日、フジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球１２球団 トーク日本シリーズＳＰ ２０２５」（２６年１月１８日の午後７時から放送予定）の収録に参加した。村上はＭＣを務めたお笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（６２）のトーク力に刺激。選手会長として話術を磨いていくことを誓った。

生で見るお笑い界のレジェンドのトーク力に、村上は圧倒された。長丁場の収録もあっという間だった。「やっぱり回しっていうか、すごいなと感じましたし、本当に楽しかったんで。一瞬で終わったなって感じですね」。右腕が刺激を受けたのがＭＣのダウンタウン・浜田。１２球団２４選手が集まった中、さすがの話術とツッコミでスタジオを盛り上げていた。

村上もチーム内ではツッコミ役。「勉強になることがたくさんありました」と目を輝かせた。見ていて感じたことは、「いろんな方々に盛り上がるような引き出し方っていうか、聞き方をされてたのですごい」ということだ。

今オフは新選手会長に就任した。人前で話す機会も増えたが「慣れない」と苦笑いする。「まだまだ練習というか、慣れていきたい」。場を盛り上げるような“浜ちゃん流”の話術をこれから身につけていきたい。

今季投手３冠の右腕は投球面もさらなる進化を図っていく。１２月末には例年通り、近本と地元・淡路島で自主トレを行う。昨オフはブルペンで打席に立った近本から助言をもらい、新球スライダーが完成した。「どういう変化をするかとか。いろいろ近本さんに聞きながらやりたい」と今オフも打者目線の意見を聞きながら、投球術を磨いていきたい考えだ。来季は選手会長として、トークでもピッチングでもチームを引っ張って行く。