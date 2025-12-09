12月9日（火）放送の「相席食堂」は、周囲を威圧してしまいかねない迫力のある顔面を持つ芸能人が相席旅をする「強面(こわもて)相席」をお届けする。

©ABCテレビ

日本一の清流といわれる高津川が流れる島根県益田市にやって来たのは、俳優の的場浩司。強面な見た目とは裏腹に、芸能界随一の甘党として知られている。

益田市の観光案内所で教えてもらった老舗の和菓子店で名物の饅頭をいただき、満面の笑み。強面はどこへやら、「NO SWEETS, NO LIFE」とニコニコしながら老舗のフルーツショップで旬のメロンパフェを注文。美しいパフェを白目で愛でる迫力の表情には千鳥も仰天する！

©ABCテレビ

初めて訪れる街では必ず神社で手を合わせるという的場は、柿本人麻呂を祀る神社へ。丁寧に参拝し、神社から街の景色を眺めると、「ガキの頃を思い出すね～」と感情があふれ出し、これからの生き方について、日が暮れるまで語り尽くす！？

グルメ雑誌に「日本一行くべき居酒屋」として選ばれたお店で、福岡からわざわざやって来た女性と相席。オススメの活きイカ料理を女性にシェアしてもらい、その出会いに「縁(えにし)だね」としみじみする。

©ABCテレビ

この日は他にも、俳優の中野英雄が新潟県新潟市へ。「相席してください」「話しかけてください」と指示するディレクターに中野がガチギレ！？ しかし、自慢の息子、仲野太賀の話題になると…！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。9日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。

©ABCテレビ