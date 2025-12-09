阪神の森下翔太外野手（２５）と大山悠輔内野手（３０）が７日、東京都江東区の「ホテルイースト２１東京」で開催されたデイリースポーツ主催「阪神タイガース祝勝パーティー」に参加した。森下はファンの期待の声に応え、ホームラン王を宣言。大山はガッツポーズを封印し、今季はソフトバンクに敗れた日本シリーズでリベンジを果たすことを意気込んだ。

柔和な表情で、虎党との貴重な時間を過ごした。トークショーの最後に来季の目標を問われた主砲に、場内から「盗塁王！！」との声が飛ぶ。大山は「今年、盗塁（６個）がキャリアハイだったので…」と反応して笑いを誘いつつ、決意の言葉を語った。

「連覇は達成したいですし、日本シリーズでは違うところで目立ってしまったので、その悔しさを晴らしたい」

２年ぶりリーグ制覇の喜びは色あせない。ただ、自身の中に満たされない思いが残ったことも事実。特に１勝４敗と悔しい結果に終わった日本シリーズでは、第３戦まで１２打席連続無安打と苦しんだ。「僕で流れが切れれば、ああいう試合になってしまう。僕がもっとしっかりすれば、楽に勝てる試合、負けていても逆転できる試合が増えると思う」。来年こそ心の底から喜ぶためにも、チームの柱として一層の覚悟を持っている。

そんな先輩の隣で森下は「（大山がいる）安心感がすごかったので、ノビノビやらせてもらってました。すみません！」とケロリ。後輩たちにとって大きな存在であることに変わりはないようだ。象徴的な一戦は８月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）。１−２の九回２死一塁から２ランを放ち、劇的な逆転勝利を導いた。

後輩も「しびれました」と興奮気味に振り返った場面では、一塁を回ったところで珍しくガッツポーズ。その後のヒーローインタビューで「あれは試合が終わった時にするべきでした」と反省の言葉を述べたことが話題となった。虎党からは「来年はしてほしい」とガッツポーズ解禁をおねだりされたが、「しません！」と即答し再び場内が笑いに包まれる場面も。「僕の経験上、ガッツポーズした後に良くない方向に行くことが多いので。森下みたいにどんどん行く人と、（自分のように）後ろで見る人のバランスが崩れなければ良いのかな」とうなずいた。

プロ１０年目となる来季へ「まだまだ、やらないといけない」と大山。内に秘める熱い感情をさらけ出すのは、雪辱の日本一を果たした時だ。