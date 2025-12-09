「絶対にレッドカード」「恥ずべきだ」日本代表FWの行為に敵軍サポが怒り 首位攻防戦で何があった？「かんしゃくを起こした以外の何物でもない蹴りだった」
新体制となったセルティックは12月７日、スコティッシュ・プレミアシップ第16節でハーツにホームで１−２と敗れた。前半終盤に先制を許すと、後半にも追加点を献上。終了間際に１点を返すにとどまっている。
勝てば首位返り咲きだったセルティックだが、逆にハーツに３ポイント差をつけられた。消化が１試合少ないとはいえ、マーティン・オニール暫定政権で復調傾向にあっただけに、ウィルフリード・ナンシー新監督にとっては手痛い黒星だ。
リーグ戦で２試合連続ゴールを決めていた日本代表FWの前田大然は、フル出場したがネットを揺らすに至らなかった。逆に、ある行為でハーツのファンから非難されている。『The Scottish Sun』が報じた。
ハーツファンであり、『STV Radio」のホストであるユエン・キャメロンは、SNSに動画を投稿。ボールを競った際に前田が遅れて相手選手を蹴ったと指摘し、目の前で見ていた主審が対応しなかったことは「ショッキング」だと主張している。
これを受け、The Scottish Sun紙は、サポーターからも批判の声があがっていると伝えた。
「恥ずべきだ」
「絶対にレッドカード」
「少なくともイエローだ」
「かんしゃくを起こした以外の何物でもない蹴りだった」
「今日のピッチに立つべきじゃなかった。毎週彼はボールのないところで蹴っている」
前田の行為が処分に値したかどうかは、様々な意見があるだろう。ただ、セルティックと今季のタイトルを競っていくことになりそうなハーツのファンが不満を抱いても不思議ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判を浴びている前田大然のキック
勝てば首位返り咲きだったセルティックだが、逆にハーツに３ポイント差をつけられた。消化が１試合少ないとはいえ、マーティン・オニール暫定政権で復調傾向にあっただけに、ウィルフリード・ナンシー新監督にとっては手痛い黒星だ。
ハーツファンであり、『STV Radio」のホストであるユエン・キャメロンは、SNSに動画を投稿。ボールを競った際に前田が遅れて相手選手を蹴ったと指摘し、目の前で見ていた主審が対応しなかったことは「ショッキング」だと主張している。
これを受け、The Scottish Sun紙は、サポーターからも批判の声があがっていると伝えた。
「恥ずべきだ」
「絶対にレッドカード」
「少なくともイエローだ」
「かんしゃくを起こした以外の何物でもない蹴りだった」
「今日のピッチに立つべきじゃなかった。毎週彼はボールのないところで蹴っている」
前田の行為が処分に値したかどうかは、様々な意見があるだろう。ただ、セルティックと今季のタイトルを競っていくことになりそうなハーツのファンが不満を抱いても不思議ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】批判を浴びている前田大然のキック