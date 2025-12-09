「日本やメキシコよりも強い」「誰が予想したか」韓国代表への高評価に韓メディアは意気揚々！大エースは“出場選手トップ100”ランキングでアジア最上位「三笘や久保との差は比較にならないほど大きい」【北中米W杯】
12月５日、ワシントンD.C.で開催された北中米ワールドカップの組分け抽選会で、韓国代表はグループAに入り、共催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同組となった。
その韓国代表の評価が予想以上に高い。米英を拠点とする大手メディア『The Athletic』が発表した64か国（ワールドカップ出場が決定している42か国と、プレーオフ組22か国）のパワーランキングでは日本の20位を上回る17位だった。FIFAランキングでは、日本の18位に対し、韓国は22位なのにもかかわらずだ。
さらに、同メディアが掲載したワールドカップ出場選手のトップ100ランキングでは、同国の大エースであるソン・フンミンが37位に入った。
これを受けて、韓国のメディア『OSEN』は「韓国がここまで上位にランクインすると誰が予想しただろうか？ ソン・フンミンの37位に続き、ホン・ミョンボ監督のチームは17位！日本やメキシコよりも強い」と題した記事を掲載。「ソン・フンミンが再び世界の注目を集め、アジアトップクラスの選手としての地位を固めた」と報じた。
「37位のソン・フンミンはアジア人選手の中で最高位だ。イランのメフディ・タレミ（51位）、ウズベキスタンのDF、アブディコディル・クサノフ（86位）、日本の三笘薫（98位）、久保建英（100位）がこれに続くが、彼らとの差は比較にならないほど大きい」
「The Athleticは、『ロサンゼルスFC移籍後のソン・フンミンのMLSでの復活は目覚ましいものがある。トッテナムでのキャリア終盤には勢いを失ったように見えたが、今やピーク時のパフォーマンスの兆しを見せている』と評した」
同メディアは「The Athleticはまた、64か国のパワーランキングも発表した。韓国は17位にランクインし、FIFAランキング22位を大きく上回った。これは文字通り“実力以上”を意味する」と続けた。
「興味深いことに、The Athleticによると、韓国は日本（20位）、メキシコ（21位）、イタリア（22位）、スイス（23位）、アメリカ（25位）、デンマーク（29位）、イラン（30位）よりも上位にランクインしている」
『OSEN』はさらにこう続ける。
「The Athleticは、『主力選手が最高のコンディションを維持すれば、韓国はアジアを超えてさらに高いレベルに昇華する可能性を秘めている』とした。また、条件も設定している。『最終的に鍵となるのはソン・フンミンだ。彼はワールドカップのスターとなるだろう。しかし、2002年のように準決勝進出を夢見るなら、イ・ガンインとファン・ヒチャンも活躍しなければならない』と強調した」
記事は「ホン・ミョンボ監督率いる韓国はグループAに入った。メキシコ（共催国）、南アフリカ、そして欧州プレーオフDの勝者（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）と同組で、突破するのが簡単ではないグループだが、一部からは『かつてないほど楽なグループ』と評され、首位通過の可能性もある」と綴り、こう締め括った。
「特にソン・フンミンは、MLSのエース選手という強みを持つ。トッテナムでの最後のシーズンは、コンディション不良と怪我の影響でパフォーマンスの低下が懸念されたが、彼はMLSに素早く適応し、ロサンゼルスFCのスター選手としての地位を確立した。また、ワールドカップのベスト選手ランキングで37位にランクインし、その影響力の強さを証明している」
チームと大黒柱への高い評価に、韓国メディアは意気揚々の様子を見せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
