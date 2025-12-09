日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長（６７）が８日、都内で行われた技術委員会後に取材に応じた。１次リーグの組み合わせが決まった来年のＷ杯北中米３カ国大会における日本代表のベースキャンプ地選定について「何も決まっていない。多くの候補地からはある程度絞れていると思う」と現状を説明した。

オランダとの初戦は米テキサス州ダラス、チュニジアとの第２戦はメキシコのモンテレイで行い、欧州プレーオフ勝者との第３戦は再びダラスの会場となる。一般的には２戦目への往復移動のみで済む、ダラス近辺のキャンプ候補地から選択すると考えられるが、決定には国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）との交渉を挟むといい「まずは落ち着いて、今までの準備を生かしたい」と話すにとどめた。

２会場とも標高は約６００メートル以下で、懸念されていた１０００メートル越えの高地は回避。だが、６月の平均最高気温は約３０度で「ポイントは暑さ」と見据える。想定スタッフ数はカタールＷ杯時の「１・５倍のマンパワー」という。選手のコンディション作りを最優先に選定作業を進めていく。