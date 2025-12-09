トランプ米政権が進めようとする外交・安全保障政策は、民主主義や法の支配に基づき米国が主導してきた戦後の世界秩序を自ら覆し、崩壊させる危うさをはらむ。

第２次トランプ政権で初めての「国家安全保障戦略」が公表された。自国の実利の最大化を図る「米国第一」を大原則として掲げ、「米国が世界秩序を支えてきた時代は終わった」と宣言した。

歴代政権が民主主義や人権などの価値観を重視する立場から他国に介入してきたことを批判し、決別する意思を強調した。

これに伴い、世界に展開する米軍の配置を見直し、南北米大陸を含む「西半球」に重点的に振り向け、麻薬や移民の流入防止に取り組む方針を示した。

実際、トランプ政権は、南米ベネズエラなどから麻薬を密輸しているとみなした船舶を空爆するなど、軍事的な威圧を強めている。自国の勢力圏とみなす地域では、武力行使も辞さない乱暴な手法には、懸念を禁じ得ない。

トランプ政権を批判する欧州諸国に対しては、民主的でないと一方的に非難した。

ただ、インド太平洋地域を「経済的・地政学的な戦場」と位置づけ、「航行の自由」を守ると表明したのは評価できる。

中国を念頭に、「台湾の占領を阻止するために米国と同盟国の能力を強化する」とした。

中国が、南西諸島や台湾、フィリピンを結ぶ「第１列島線」を防衛ラインとしていることに対し、この地域での防衛力を強化するため、日本や韓国を名指しして防衛費増額を求めた。

新戦略はまた、同盟国が米国の安全保障に「ただ乗り」してきたと主張した。だが、日本は米軍に基地を提供し、駐留経費も負担している。米側の誤った認識は粘り強くたださねばならない。

また、中国については貿易赤字の解消を優先する方針を示した。「ルールに基づく国際秩序」に中国を組み入れようとした過去の政権の試みは誤りだと断じた。

ロシアにはウクライナ侵略をやめさせ、「戦略的安定」を再構築するとしたが、侵略を非難する表現は一切なかった。

短期の実利を優先し、中露の「力による現状変更」を容認すれば、いずれ米国の勢力圏さえ脅かされることになるのは免れない。

そうした事態に陥らぬよう、日本は日米協力を深化させ、米国が影響力を維持するよう働きかけていく必要がある。