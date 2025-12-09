歌手のhitomi（49）が8日放送のラジオ日本「加藤裕介の横浜ポップＪ」にゲスト出演。自身が作詞した95年の楽曲「CANDY GIRL」の歌詞について、

歌詞には、ミニスカート姿の娘に、母親が「チカンに気をつけるのよ」という場面がある。一女三男、4児のママで、長女は今月17歳というhitomiは「娘が17歳で。作詞し始めたのが多分17歳とかで」と言い、娘が「私がCANDY GIRLを作り始めたくらいの年齢になっているので、“ママがチカンに遭わないように気を付けなさいよ”っていう側になっているので、変な感じなんですけど。本当にそんなことばかり言っている。“ちょっとスカート短すぎない？”とか。本当、言っちゃうんで」と語った。

当時、hitomi自身のスカートも「短かったです」と言い、「私も。短かったのに、人の見ると大丈夫なの？って…。あと、言葉遣いを気を付けなさいよとか。私も散々言ってきた…どの口が言っているのよ、みたいな」と笑った。

hitomiは1994年に歌手としてデビュー。私生活では14年に一般男性と再々婚。今年17歳になる長女、11歳長男、9歳次男、5歳三男がいる4児の母。