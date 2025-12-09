2025年度社会人野球表彰（主催・日本野球連盟、共催・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社、協賛・シチズン時計、ネクストベース）のベストナイン部門、個人表彰選手が8日、発表された。ソフトバンクからドラフト5位指名を受けたJR東日本・高橋隆慶内野手（23）らが受賞。10日に都内で表彰式が行われる。

【選考経過】

＜投手＞優勝に導いた日本選手権では全5試合に登板し、決勝では完投勝利を挙げた佐藤（ヤマハ）が受賞。今季の公式戦は無敗で10勝を挙げる文句なしの活躍ぶりだった。都市対抗で久慈賞を受賞した秋山（三菱自動車岡崎）らが最終候補に残った。

＜捕手＞巧みなリードで都市対抗優勝に導いた扇の要・細川（王子）の守備面が高く評価された。都市対抗、日本選手権で活躍した大本（ヤマハ）が対抗馬に挙がっていた。

＜一塁手＞都市対抗、日本選手権で優秀選手を獲得した木倉（日本生命）が2大大会の活躍を評価された。

＜二塁手＞日本選手権で打率・375をマークし、優秀選手を獲得して優勝の原動力になった土山（ヤマハ）が選ばれた。

＜三塁手＞都市対抗で打率・500、年間公式戦打率・404のハイアベレージを残した高橋（JR東日本）の打撃力が光った。

＜遊撃手＞攻守にハイレベルなプレーを披露する相羽（ヤマハ）が充実のシーズンを送った。都市対抗で首位打者賞、優秀選手、日本選手権で優秀選手、打撃賞を受賞した。

＜外野手＞都市対抗、日本選手権で本塁打を放った矢幡（ヤマハ）、都市対抗で2本塁打を放って若獅子賞を獲得した柴崎（王子）、2大大会で安定した打撃成績を残し、年間9盗塁をマークした松本（日本生命）が獲得。年間公式戦打率・469の好成績を残した浪川（バイタルネット）も最終候補に残った。

＜指名打者＞ベテラン・畔上（Honda鈴鹿）が初受賞。日本選手権で優秀選手、公式戦最多の6本塁打と年間通しての活躍が評価された。

◆表彰 JABA東京都野球連盟は8日、2025年度の表彰選手を別表の通り発表。DeNAドラフト4位指名のHonda・片山皓心投手（27）、ソフトバンク同5位のJR東日本・高橋隆慶内野手（23）らがベストナインに選出。巨人同1位の鷺宮製作所・竹丸和幸投手（23）が優秀選手賞を受賞した。