90年代後半に人気を博したテレビ朝日系のバラエティー番組「炎のチャレンジャー」が25年ぶりに復活することが8日、分かった。南原清隆（60）とtimelesz菊池風磨（30）のMCで、26年1月12日に放送される。

95年10月から00年3月までレギュラー放送された「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円！！」は、視聴者や芸能人が賞金100万円を目指して番組オリジナル競技に奮闘する人気番組で、最高世帯視聴率21・7％を記録。01年にも復活特番で放送された。今回は企画面もパワーアップし、賞金は1000万円に増額。一世を風靡（ふうび）した名物競技「電流イライラ棒」も復活し、芸能界の猛者たちが渾身（こんしん）の4大競技に参戦する。

四半世紀ぶりの放送に、南原は「『またやれるんだ…！』とうれしくなりました」と感激。初タッグを組む菊池には「バラエティー心がありますし、波長も合うんじゃないかな」とさっそく共鳴した。菊池は番組と同じ95年生まれという縁もある。「小さい頃から見ているテレビの世界の人」という南原とのタッグに「胸を借りる気持ちで頑張りたい」と意気込んだ。