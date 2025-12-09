オリックス・若月健矢捕手（３０）が８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、球団側へ「湿気対策」を要望した。国内ＦＡ権を取得した２３年オフに年俸変動制の複数年契約を結んでおり、５０００万円増の年俸１億８０００万円でサイン（金額は推定）。プロ１３年目を前に訴えたのが、高温多湿な環境から商売道具を「守る」ことだった。

「（本拠地の京セラＤは）ドーム球場だし（球団施設のある）舞洲は海が近い。どうしても道具が湿気たりだとか…。バットがすごい重くなったりする」。今季から２度目の選手会長を務めている女房役。選手の意見を吸い上げ、乾燥室や機械などの充実を懇願した。自身の提案が通り、今季から移動時のカジュアルスーツ着用が認められた“実績”もあるだけに「すぐに動く感じではないと思うけど（将来的に）あったらいいですよねって話（をした）」と期待した。

選手としては今季、同じ９５年生まれの森と定位置争いに勝ち、９９試合で先発マスクをかぶった。シーズンを通しても１２１試合で打率２割７分２厘、６本塁打、３１打点をマーク。ベストナインとゴールデン・グラブを同時に受賞した。１１月の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京Ｄ）にも出場し、来年３月のＷＢＣでは正捕手候補に挙がる一人。「選ばれるものだと思って準備していきたい。（バッテリーを）組めるに越したことはない」と、同じく出場の可能性があるドジャース・山本とのコンビ再結成を心待ちにした。（南部 俊太）

〇…久保充広球団本部管理部長（５１）が、若月の「湿気対策案」を前向きに検討する姿勢を示した。球団施設を舞洲に移転した１７年以降は「年中空気を回したりしているけど、なかなかそれだけでは追いつかない」と説明。「彼ら（選手）がグラブを冷蔵庫に入れたり、そういうのも我々は見ている。（舞洲、京セラＤともに）設備的なものをもっと導入するとかっていうことは今、考えているところ」と話した。