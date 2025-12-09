阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が８日、大阪市内のホテルで行われたエスエスケイ社のプロスタッフ会議に出席し、３種類のグリップ形状のバットを発注したことを明かした。今季途中から使用したフレア型に加え、タイ・カッブ型とストレート型も「使ってみよう」と今後の自主トレで試打。「パフォーマンスが上がるようにサポートしてくれている。感謝を結果で返せるように頑張りたい」と誓った。

今季は５２試合で打率２割２分、０本塁打、２打点。チームは２年ぶりのリーグ優勝を果たしたが、先発マスクを坂本に譲り、ベンチから戦況を見守ることが多かった。２０１８年から３年連続でゴールデン・グラブ賞に輝くなど、実績も経験も豊富な背番号２。日本ハムからトレードで伏見が加入し、激しさを増す捕手競争の中で、打撃でのアピールは欠かせない。

プロ入り以来、一般的に操作性が高いとされるタイ・カッブ型やフレア型のバットを多く使用してきたが、ヘッドを効かせて強くボールをはじくことができるストレート型も取り入れる。「変えるのは勇気がいるし合う、合わないは出てくると思うけど、後悔がないように。自分としては楽しみ。常に進化するという意味でも大事なこと」。新相棒候補から活路を見いだす。（中野 雄太）