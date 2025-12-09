テレビ朝日系で１９９５年から２０００年まで放送されていた人気番組「炎のチャレンジャー」が、特番として２５年ぶりに復活することが８日、分かった。来年１月１２日夜（時間未定）に放送される。ＭＣは南原清隆（６０）とｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（３０）が務める。

番組はかつて「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら１００万円！！」のタイトルで放送。挑戦者が棒を手に持ち、フレームに当たらないように進んでいく「電流イライラ棒」など、賞金１００万円を目指してさまざまなアトラクションに挑む内容で人気に。最高世帯視聴率２１・７％（１９９７年２月１８日放送回、ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した。

今回はイライラ棒も復活。賞金も１０００万円にはね上がる。南原は「『またやれるんだ…！』と、うれしくなりましたね」と話し、１０倍の賞金額に「ビックリしましたよ！ これはテレ朝さん、本気だな！」と喜ぶ。

番組と同じ１９９５年生まれの菊池は「みんなが知っている伝説の番組。携わらせていただけて光栄です」と感激。リアルタイムで視聴はしていないものの「小さい頃に放送していたというイメージはあった」と記憶をたどる。

アイドルながらもバラエティー番組で爪痕を残すタイプだけに「最初はてっきりチャレンジャー側でのオファーかと思った」と、ＭＣながらもアトラクションに対してやる気満々。「『ＭＣなのに１０００万円をもらっちゃう！』くらいの気合でいきたいなと思います」と意気込んでいる。

◆炎のチャレンジャーの主な企画

▼回転すし一周全部食べ切れたら１００万円 レーンに置かれた２０種類のネタを、すしがゴールゲートを通過する前に完食することを目指す

▼ファイヤードッジボール炎チャレ最強チームに勝てたら１００万円 チャレンジャー５人が、元巨人の定岡正二氏らアスリート５人にドッジボールで挑む

▼カラオケ１曲完璧に歌い切ったら１００万円 抽選で選ばれた曲を、歌詞を見ることなく最後まで歌い切ることを目指す