¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤¬Íèµ¨¸Â¤ê¤ÇµÙÉô¡Ä£Ï£ÂÊ¡ËÜË»á¡ÖºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡Ä¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï£¸Æü¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤¢¤ë¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¡¢£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙÉô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦Ìç¿¿»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ëÆ±Éô¤Ï¡¢£±£¹£µ£°Ç¯¤Ë¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡ÊÅö»þ¡Ë½é¤Î²ñ¼Ò¸øÇ§¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÁÏÉô¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë£´£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢£°£°Ç¯¤È£°£µÇ¯¤ËÍ¥¾¡¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ï£µ£·ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¡£¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅðÎÝ²¦¡É¤³¤È¸µºåµÞ¤ÎÊ¡ËÜË»á¡Ê£·£¸¡Ë¡á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡á¤ä²ÃÆ£½¨»Ê»á¡Ê£·£·¡Ë¡¢Ä¬ºêÅ¯Ìé»á¡Ê£µ£·¡Ë¡¢´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦Ê¼¸Ë¤Îµ×ÊÝ¹¯Í§¡Ê£´£µ¡Ë¤éÂ¿¿ô¤Î¥×¥íÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¡££²£²Ç¯¤«¤é¤Ï¸µºå¿À¤ÎÄ»Ã«·É»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬Áí¹ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤âÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡µÙÉô¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö£²£µÇ¯£²·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä²þ³×¤Î°ì´Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡££µ·î¤Ë¿Í°÷Å¬Àµ²½¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç£±Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô£Ï£Â¡¦Ê¡ËÜË»á¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡Ö¾¾²¼ÅÅ´ï¤Î¾¾²¼¹¬Ç·½õ²ñÄ¹¤¬À¸Á°¡¢ÌîµåÉô¡¢¥Ð¥ì¡¼Éô¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉô¤Î£³¤Ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«µÙÉô¤Ï¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡¢¥¦¥½¤ä¤í¡Ù¤È¶Ã¤¤¤¿¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Î»î¹ç¤òËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¡£ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¡Ä¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×