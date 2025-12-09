中森明菜、初『オールナイトニッポン』4時間特番に充実感「とても楽しいひととき」 再来年には45周年「グレードアップしていきたい」
歌手・中森明菜がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜』が、12日の午後8時から深夜0時まで4時間にわたって放送される。このほど、同局で収録が行われた。
【写真】マイク前で…柔和な笑みを浮かべる中森明菜
ミッツ・マングローブと垣花正が担当した、2023年放送の『中森明菜オールタイムリクエスト』では、中森が肉声メッセージを寄せた。24年にも同タイトルの特番が行われた際には、ミッツと垣花がパートナーとなって、中森が復帰後初となるパーソナリティーを担当した。25年6月には『中川家 ザ・ラジオショー』に生出演。生放送のメディア出演は、2014年12月のNHK紅白歌合戦の出演以来とのことで貴重な時間となった。
こうした流れがある中で迎えた、3年目となった中森の名曲で綴るオールタイムリクエスト企画。今年は、中森が初となる『オールナイトニッポン』パーソナリティーとして登場、自身の言葉で「ビタースウィート・サンバ」に乗ってリスナーに語りかける。パートナーは、おなじみのミッツと垣花となった。
スタッフに「よろしくお願いいたします」と深々と一礼をしながら、ラジオブースに入っていった中森。関係性の深いミッツと垣花コンビがパートナーであるため、収録では、前回の放送同様に、貴重なトークが次々と飛び出した。中森が、この日の自身の髪型について「『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』というドラマをやっていた頃の髪型を（意識した）」と語る一幕もあった。
2025年の精力的な活動について振り返る場面も。野外音楽祭「ジゴロック2025〜大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL〜」への出演を皮切りに、『あらいぐま ラスカル』公式スピンオフアニメ『あらいぐま カルカル団』への声優参加、ファンクラブ限定の還暦記念イベント、明治ミルクチョコレートの発売開始99周年を記念した「Melody of meiji」企画への登場、松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャルトリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』への参加など、目白押しとなった。
歌唱映像をプラネタリウムで上映する初のイベント『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』や、デビュー43周年を記念した写真展『43rd ANNIVERSARY AKINA NAKAMORI PHOTO EXHIBITION』の大阪追加開催、そして23日から25日まで東京ドームホテル、29日と30日にザ・リッツ・カールトン大阪で行われるディナーショーなど、今後の予定も盛りだくさん。
弾むトークと、リスナーから寄せられたリクエスト曲など、濃密な4時間特番に。収録後、中森は「ラジオは本当に大好きで、特にミッツさんと垣花さんと話しているとあっという間に時間が過ぎて、とても楽しいひとときでした。できれば、いつかかなうといいのですが、番組を持てたらなと思っています」とにっこり。2025年の振り返りと来年への抱負として「今年はいろんなことを、スタッフ共々挑戦させていただいたので、忙しくもあり、充実した1年になったと思っております。再来年は45周年になります。いろんなことに、もっともっとチャレンジして、さらにグレードアップしていきたいと思っています」と声を弾ませていた。
【写真】マイク前で…柔和な笑みを浮かべる中森明菜
ミッツ・マングローブと垣花正が担当した、2023年放送の『中森明菜オールタイムリクエスト』では、中森が肉声メッセージを寄せた。24年にも同タイトルの特番が行われた際には、ミッツと垣花がパートナーとなって、中森が復帰後初となるパーソナリティーを担当した。25年6月には『中川家 ザ・ラジオショー』に生出演。生放送のメディア出演は、2014年12月のNHK紅白歌合戦の出演以来とのことで貴重な時間となった。
スタッフに「よろしくお願いいたします」と深々と一礼をしながら、ラジオブースに入っていった中森。関係性の深いミッツと垣花コンビがパートナーであるため、収録では、前回の放送同様に、貴重なトークが次々と飛び出した。中森が、この日の自身の髪型について「『ボーダー 犯罪心理捜査ファイル』というドラマをやっていた頃の髪型を（意識した）」と語る一幕もあった。
2025年の精力的な活動について振り返る場面も。野外音楽祭「ジゴロック2025〜大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL〜」への出演を皮切りに、『あらいぐま ラスカル』公式スピンオフアニメ『あらいぐま カルカル団』への声優参加、ファンクラブ限定の還暦記念イベント、明治ミルクチョコレートの発売開始99周年を記念した「Melody of meiji」企画への登場、松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャルトリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。〜45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA〜』への参加など、目白押しとなった。
歌唱映像をプラネタリウムで上映する初のイベント『中森明菜 ザ・ステージ・プラネタリウム』や、デビュー43周年を記念した写真展『43rd ANNIVERSARY AKINA NAKAMORI PHOTO EXHIBITION』の大阪追加開催、そして23日から25日まで東京ドームホテル、29日と30日にザ・リッツ・カールトン大阪で行われるディナーショーなど、今後の予定も盛りだくさん。
弾むトークと、リスナーから寄せられたリクエスト曲など、濃密な4時間特番に。収録後、中森は「ラジオは本当に大好きで、特にミッツさんと垣花さんと話しているとあっという間に時間が過ぎて、とても楽しいひとときでした。できれば、いつかかなうといいのですが、番組を持てたらなと思っています」とにっこり。2025年の振り返りと来年への抱負として「今年はいろんなことを、スタッフ共々挑戦させていただいたので、忙しくもあり、充実した1年になったと思っております。再来年は45周年になります。いろんなことに、もっともっとチャレンジして、さらにグレードアップしていきたいと思っています」と声を弾ませていた。