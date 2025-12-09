テレ朝『炎のチャレンジャー』25年ぶり復活 南原清隆×菊池風磨がMC初タッグ【コメント全文】 賞金1000万にアップ＆イライラ棒も
テレビ朝日系バラエティー『ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!』が、2026年1月12日に、25年ぶりにスペシャル番組『炎のチャレンジャー』として復活することが決定した。過去の放送でずっとMCを務めてきた、ウッチャンナンチャン・南原清隆とともに、番組と同じ1995年に生まれたtimeleszの菊池風磨がMCとして初参戦し、記念すべきMC初タッグが結成となる。
【写真】2人とも若い！『気分は上々。』30年前のショット
同番組は、1995年10月〜2000年3月にレギュラー放送され、最高世帯視聴率21．7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）。2001年1月には復活スペシャルも放送され、日本中を熱狂させた。番組ではこれまで、視聴者や芸能人が賞金100万円を目指し、番組オリジナル競技をクリアすべく奮闘。画期的な名物競技も次々と生まれ、世を沸かせた。
あれから25年、今回の復活スペシャル『炎のチャレンジャー』では、あらゆる点で超パワーアップ。なんと豪華ゲストを多数迎え、賞金もドドーンと1000万円に爆上げ。我こそは…と燃える芸能界の猛者たちが次々と「チャレンジャー」として参戦し、渾身の4大競技に挑む。
さらに、今回は往年の番組ファンも胸を熱くすること必至。初回放送から登場し、子供たちにも大人気を博し、オモチャやテレビゲーム化もされ一世を風靡した超人気競技「電流イライラ棒」も復活する。イライラ棒は、電極棒を金属製コースフレームや障害物に当たらないよう、ゴール地点まで運ぶ競技。その激ムズぶりは折り紙付き。クリアされるたびにバージョンアップし、チャレンジャーたちを手こずらせてきた。はたして今回、イライラ棒をクリアする強者は現れるのか。
■南原清隆 コメント
――『炎のチャレンジャー』が25年ぶりに復活すると聞いた時、どう思われましたか？
『炎チャレ』は僕も大好きな番組。レギュラー放送していた当時、いつも現場に行ってはチャレンジャーの皆さんと一緒にドキドキしながら、楽しんで見ていて…。目の前に電流イライラ棒とかがありますから、緊張感もすごく伝わってきますし、毎週刺激を受けていました！ なので、復活の知らせを聞いた時は「またやれるんだ…！」と、うれしくなりましたね。しかも、今回は賞金が1000万円。ビックリしましたよ！このご時世に1000万円を出すなんてスゴいな、これはテレ朝さん、本気だな！と思いました。
実は25年経った今も、『炎チャレ』を見ていたというスタッフさんや演者さんに会うことが多く、よく「イライラ棒を買って、やってました」とか言われるんですよ。そのたびに、みんなが楽しみにしていた番組だったんだと実感しますし、『炎チャレ』から広がった縁みたいなものを感じるんです。しかもこの番組、今大活躍している芸能人の皆さんも、何人もチャレンジャーとして出演してたんですよ！ つまり、スターを輩出した番組でもあるんです！ スゴい番組だったんだなと、改めて感じています。
――菊池風磨さんとのMC初タッグについては、いかがですか？
菊池くんはバラエティー心がありますし、音楽もやっているからリズム感もいいので、楽しみです。楽しいことをやろうという気持ちはたぶん一緒だと思うので、波長も合うんじゃないかな。今回は、立場もキャリアもボーダ“レス”で！菊池くん、timeleszだけに（笑）。時代を超えたコラボレーションを繰り広げたいです。彼は『炎チャレ』を初めて見る世代なので、新鮮なリアクションも楽しみですね。せっかくだから、ぜひ何かしらの競技にもチャレンジしてほしいです。
――南原さんもチャレンジャーとして、何かの競技に挑みたいお気持ちはありますか？
あります！ イライラ棒とか挑戦してみたいですね。今日、復活用にリニューアルしたイライラ棒を持ってみたら、これがもう絶妙な持ちづらさなんですよ！ 片手で持つには重いし、かといって両手で持つと、重心が向こう側に引っ張られる。クリアできる人はそうそういないと思ったんですけど、僕はこの25年の間に体幹を鍛えましたから、手じゃなく体幹で持てば攻略できるはず！ 僕ならきっとクリアできる！ …と、テレビ的には言っておきます（笑）。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
日頃からゲームをいっぱいなさっている視聴者さんも多いと思いますが、『炎チャレ』には肉体を使って賞金獲得を目指すリアルなゲーム、そしてリアルな人間ドラマが詰まっています。ぜひご覧いただき、「自分が出るなら、どうやって攻略するだろう!?」とシミュレーションしながら楽しんでもらいたいです。僕もチャレンジャーの皆さんを応援しながら、この次の復活も夢見てシミュレーションしたいと思います。
■菊池風磨（timelesz） コメント
――『炎のチャレンジャー』が25年ぶりに復活すると聞いた時、どう思われましたか？
『炎のチャレンジャー』は、みんなが知っている伝説の番組。25年経っても色褪せない番組だからこその復活でしょうし、純粋にスゴいなって思いました。そんな番組に携わらせていただけて光栄です。
――今回はMCを担当されます。就任が決まった時のお気持ちを教えてください。
ビックリしました！ 僕はちょうど『炎のチャレンジャー』が始まったのと同じ30年前に生まれたので、リアルタイムでは見られませんでしたが、すごく小さい頃に放送していたというイメージはあって…。なので、『炎のチャレンジャー』に出ると聞いて、最初はてっきりチャレンジャー側でのオファーだと思ったんです（笑）。それが、まさかのMCだったので驚きつつも、うれしかったです。番組と同い年というのも、ひとつの御縁かと思いますので、僕にできることは120％やりつつ、南原（清隆）さんの胸を借りる気持ちで頑張りたいです。
――MCとして南原さんと肩を並べることに対して、特別な思いなどはありますか？
南原さんは小さい頃から見ている「テレビの世界の人」ですから、本当に感慨深いです。その点では緊張しますが、過去には南原さんの他の番組に呼んでいただいたこともあり、面識がまったくないわけではないので、安心感もあります。南原さんと一緒にMCができるなんて、これほど貴重な機会はありませんし、背中を見ながら学ばせていただきたいです。
――せっかくなら、チャレンジャーとしても何かの競技に挑みたいお気持ちはありますか？
なにせ最初はチャレンジャーとしてヤル気満々でしたから（笑）、怖いですけど…電流イライラ棒とか、ぜひ何かしらには挑戦させていただきたいですね。「MCなのに1000万円をもらっちゃう！」くらいの気合でいきたいなと思います（笑）。
――視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
伝説の番組が25年ぶりに復活する「奇跡」に、皆さんもぜひ立ち会ってください！ 色褪せない部分はもちろん、時を経た今だからできること、今でしかできないこともあると思うので、ぜひその目撃者になっていただけたら嬉しいなと思います。
