◇米男子ゴルフツアー ヒーロー・ワールド・チャレンジ最終日（2025年12月7日 バハマ アルバニーGC＝7449ヤード、パー72）

ツアー非公式でタイガー・ウッズ（49＝米国）がホストを務める慈善大会の最終ラウンドが行われ、3位から出た松山英樹（33＝LEXUS）が1イーグル、6バーディー、ボギーなしの64をマークし、通算22アンダーで並んだアレクサンデル・ノレン（43＝スウェーデン）とのプレーオフを1ホール目で制し、16年大会以来9年ぶり2度目の優勝を飾った。

松山が最高の形で25年を締めくくった。ツアー非公式で参加選手20人ながら世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）も参戦するハイレベルな大会を制し「あんまり状態は良くなかったけど、試合をやりながら良くなっていった」と満足げにうなずいた。

トップと3打差でスタートし、前半で5バーディーを奪う猛チャージ。10番パー4では残り116ヤードからの第2打をカップに直接放り込むショットインイーグルを決めてトップに並んだ。プレーオフでは1ホール目で第2打を1メートル弱につけるバーディーでノレンを振り切った。

スタート前、大会ホストを務めるウッズから「10アンダーを出してこい」と言われたそうで「そこを目指したけど、本当にいいプレーができて良かった」と笑みを浮かべた。

1月の米ツアー開幕戦ザ・セントリーでツアー通算11勝目を挙げたものの、その後は優勝から遠ざかりトップ10入りも欧州ツアー、日本ツアーで各1回にとどまっていただけに「なかなかその後うまいことプレーできなかった中で、最後に優勝することができてうれしい」とかみしめた。

逃げ切って勝った9年前と違い、今回は追いかける展開で競り合いをものにした。「9年前の方が自信満々でプレーしていたけど今の自分でしか出せないものもある。確実にステップアップした。来年の最初からいいプレーができるように、しっかりと準備していきたい」と胸を張った。松山で始まった25年は、松山が鮮やかに締めくくった。