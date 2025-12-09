吉岡里帆、ひとりで何かをするのは「めちゃくちゃ得意」でもちょっと無理かも…なこと

女優の吉岡里帆（32歳）が、12月7日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。ひとりで何かをするのは「私はめちゃくちゃ得意」と話すも、「ちょっと無理かも」なことについて語った。



リスナーから吉岡里帆に「“ひとり○○”ができますか？」という質問が寄せられると、吉岡は「私はめちゃくちゃ得意です。ある程度、本当に何でも1人でできちゃうんですよねえ。なので、ひとりファミレスも、ひとり焼き肉ももちろん余裕ですし、なんなら、ひとりフレンチフルコースもやったことあるので、全然、ひとりの良さ、優雅さの良さを知っています」と答える。



吉岡は旅行も1人でやったこともあり、他に何かやったことのない“ひとり○○”を考えて、「ひとりボルダリングとかできないかもですね。ちょっと周りの目が気になっちゃうかもしれないですね。あとひとりボウリング、スポーツはちょっと無理かも。たくさんでやった方が楽しいスポーツをひとりで敢えてやるというのはまだ踏み込めてない世界ですね」と語った。