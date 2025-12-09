NY株式8日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　47658.30（-296.69　-0.62%）
ナスダック　　　23475.91（-102.22　-0.43%）
CME日経平均先物　50445（大証終比：-145　-0.29%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9645.09（-21.92　-0.23%）
独DAX　 24046.01（+17.87　+0.07%）
仏CAC40　 8108.43（-6.31　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.581（+0.021）
10年債　 　4.166（+0.031）
30年債　 　4.812（+0.020）
期待インフレ率　 　2.264（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（+0.064）
英　国　　4.528（+0.052）
カナダ　　3.420（+0.005）
豪　州　　4.705（+0.020）
日　本　　1.968（+0.029）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.78（-1.30　-2.16%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4215.10（-27.90　-0.66%）

ビットコイン（ドル）
90156.44（-77.44　-0.09%）
（円建・参考値）
1404万1866円（-12061　-0.09%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ