ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２９６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間14:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 47658.30（-296.69 -0.62%）
ナスダック 23475.91（-102.22 -0.43%）
CME日経平均先物 50445（大証終比：-145 -0.29%）
欧州株式8日終値
英FT100 9645.09（-21.92 -0.23%）
独DAX 24046.01（+17.87 +0.07%）
仏CAC40 8108.43（-6.31 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.581（+0.021）
10年債 4.166（+0.031）
30年債 4.812（+0.020）
期待インフレ率 2.264（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（+0.064）
英 国 4.528（+0.052）
カナダ 3.420（+0.005）
豪 州 4.705（+0.020）
日 本 1.968（+0.029）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.78（-1.30 -2.16%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4215.10（-27.90 -0.66%）
ビットコイン（ドル）
90156.44（-77.44 -0.09%）
（円建・参考値）
1404万1866円（-12061 -0.09%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
