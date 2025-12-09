セリエA 25/26の第14節 ウディネーゼとジェノアの試合が、12月9日02:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ねた。

15分、ウディネーゼが選手交代を行う。ジョーダン・ゼムラ（DF）からルイ・モデスト（FW）に交代した。

34分に試合が動く。ジェノアのルスラン・マリノフスキー（MF）がPKを決めてジェノアが先制。

ここで前半が終了。0-1とジェノアがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、ジェノアが選手交代を行う。ビトール・カルバーリョ（FW）からカレブ・エクバン（FW）に交代した。

その直後の65分ウディネーゼが同点に追いつく。ルイ・モデスト（FW）のアシストからヤクブ・ピオトロフスキ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

73分、ウディネーゼは同時に2人を交代。キーナン・デイビス（FW）、アレッサンドロ・ザノーリ（DF）に代わりアダム・ブクサ（FW）、キングスレイ・ エヒジブエ（DF）がピッチに入る。

76分、ジェノアは同時に2人を交代。ロレンツォ・コロンボ（FW）、ルスラン・マリノフスキー（MF）に代わりジェフ・エクアトル（FW）、ジュニオール・メシアス（FW）がピッチに入る。

83分ジェノアが逆転。カレブ・エクバン（FW）のアシストからブルック・ノートンカフィー（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後もウディネーゼの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ジェノアが1-2で勝利した。

なお、ウディネーゼは66分にイェスパー・カールストロム（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-09 04:10:18 更新