「なんか遊んでそうだな」男性に“軽い”と思われやすい女性の行動３つ
気になる存在の女性であっても「遊んでいそう」「軽そう」と感じてしまうと、途端に恋愛対象から外す男性も。
そこで今回は、男性に“軽い”と思われやすい女性の行動を紹介するので、ぜひ注意してみてください。
関係の浅い段階からボディタッチが多い
好きな男性と早く親密になりたくて、関係の浅い段階から積極的にボディタッチするのは控えた方が良いでしょう。
ふとした瞬間に腕や肩を叩いてしまった程度なら問題ないですが、男性の腕に絡みついたり、男性の太ももに手を置いたりしていれば、男性によっては警戒心を働かせてしまうことも。
お酒に酔った勢いで寄りかかってくる
好きな男性と飲みに行った時、酔った勢いに乗じて甘えたくなってしまうこともあります。
でも、心では甘えたくなっても、実際に行動に出さないようにしたほうが賢明。
酔いに任せて男性に寄りかかったりしてしまうと、男性は「他の男にもしているのかも」と感じてしまうでしょう。
ためらうことなく間接キスをする
女性が「一口ちょうだい！」とためらうことなく間接キスする様子を見ると、男性はドキッとする反面、「軽そう」と感じることも。
男性がしてきて、その返しでするのはまだしも、自分から積極的にしてしまうと「普段から他の男にもやってるんだろうな」というイメージを持たれてしまうでしょう。
「彼にモテたい」と思ってやっていた行動がモテない原因にならないように、特に今回紹介した行動には注意していきましょうね。
🌼第一印象と違いすぎ！交際後に男性を「ガッカリさせる女性」の特徴