「なんか違うんだよね…」男性が結婚に踏み切れない女性の特徴
彼といい関係を築けているのに、「結婚の話になると急に言葉が濁る…」ということありませんか？
気持ちはあるのに、結婚となると男性が一歩引いてしまう背景には、女性への“違和感”が潜んでいることも。
そこで今回は、男性が結婚に踏み切れない女性の特徴を紹介します。
一緒にいて緊張感を覚える
一緒にいる時間が心地よいかどうかは、男性にとって将来を考える上でとても大切。
会話の端々でため息が増える、返信が遅いと不機嫌になる、予定が合わないと責められる…。
そんな緊張感を覚える場面が多いと、将来も一緒にいることへの不安につながってしまいます。
価値観のすり合わせができない
お金、生活リズム、家事など結婚後に向き合う話題はさまざま。
話し合いの場で感情的になりやすかったり、相手の意見を否定してしまったりすると、
男性は「一緒に生活するイメージが湧かない」と感じやすくなります。
歩み寄ろうとする姿勢があるかどうかが大切です。
“無理している感”を随所に感じる
頑張って尽くそうとする気持ちは素敵ですが、無理してる感が出ていると、男性はかえって距離を感じてしまうもの。
「気を遣わせすぎてないかな」「本当の彼女はどうなんだろう」と戸惑ってしまうのです。
素直な弱さや自然体な姿を見せる方が、意外と男性は安心感を覚えます。
男性に結婚を考えてもらうには、完璧さより“安心感”が鍵。
無理をしない素のあなたでいるようにして、男性が結婚する未来を描きやすい状況を作っていきましょう。
