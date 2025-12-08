女性の魅力は“顔”じゃない。男性が「見た目以上に注目していること」
見た目の良し悪しは、確かに恋愛面に影響を与えるのは事実。でも、男性が注目しているのは“顔”だけではありません。むしろそれ以上に重視しているポイントがいくつかあります。そこで今回は、男性が「見た目以上に注目していること」を紹介します。
｜明るい性格か？
付き合うとなったら、一緒にいて楽しい気持ちにさせてくれる相手が一番。これは男女問わず、誰にでも当てはまる恋愛の条件と言えます。どんな男性もポジティブ思考な女性を求めているので、覚えておいてください。
｜どんな家事も器用にこなせるか？
カップルになると、人によっては一緒に暮らし始めることにもなるでしょう。その際に大事なのは、掃除洗濯そして料理まで、すべてできるようになっておくことです。あなたが何もできないままだと、男性にすべて家事を任せてしまうことになり、大きな負担を与えてしまうことになるでしょう。
｜聞き上手か？
モテる女性とモテない女性で大きく違うのが、人の話を聞く姿勢があるかどうか。例えばどんな男性と付き合うことになっても、ときには喧嘩もすると思います。そのときに、自分の意見ばかり押し付けてしまう方は注意しましょう。相手の意見もちゃんと理解してあげる姿勢が大切です。
｜悪口を言わないか？
これもすごく大事なポイントの１つ。例えばテレビを見ているときに、つい出演者の悪口を言ってしまっていませんか？ 悪口を言うクセがある方は、間違いなくパートナーにうんざりされます。もちろん彼からだけでなく、誰から見ても性格が悪く見えてしまうので注意してみてください。
たとえ顔が可愛かったとしても、それ以外の部分がブサイクだと本当の意味でモテることはないでしょう。これから彼氏を作ったり、素敵な男性と結婚したいと思っている方は、ぜひこの４つを覚えておきましょうね。
